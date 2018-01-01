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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты с отличным расположением в европейском Стамбуле

Akarca, Турция
от € 465,000
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты с отличным расположением в европейском Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 5+2. Площадь апартаментов от 183 до 357 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты с отличным расположением в европейском Стамбуле
Akarca, Турция
от € 465,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы.  Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.

Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.

Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, холодильник)
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 9 минут
  • Железнодорожная станция - 15 минут ходьбы
  • Университет - 450 метров
  • Больница - 200 метров
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - в районе Оба, Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 57,3 до 120,2 квадратных метров. Расстояние до моря 1100 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах
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