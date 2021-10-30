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Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул

Akarca, Турция
от € 266,122
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Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 75,24 до 191,5 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Akarca, Турция
от € 266,122
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В одном из престижных районов Алании – Оба, строится комфортабельный Жилой Комплекс. Здесь находится государственная клиника, супермаркеты, торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ», банки, школы, детские сады, парки и спортивные площадки. Пляжи в районе Оба, песчаные с прозрачной чистой водой.
Проект строится на участке 6000м2 и состоит из 4-х жилых блоков. К продаже выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1 и 3+1 (64м2-185м2). Все квартиры сдаются в чистовой отделке.
Дата начала проекта январь 2022г., дата сдачи проекта запланировано на декабрь 2023г.
Жилой комплекс Flower Garden
Махмутлар центр, Турция
от € 160,000
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Компания Kurt Safir представляет вам новый проект KURT SAFİR FLOWER. Комплекс будет расположен в полюбившемся всеми районе Аланьи - Махмутлар. Не изменяя традициям, проект комплекса детально проработан нашими лучшими архитекторами и тщательно продуман до мелочей. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы высочайшего качества и современные технологии.

Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.

В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес, ухоженный сад, система видеонаблюдения и охраны.

KURT SAFİR FLOWER планируется построить на участке площадью 1.173 кв.м. Проект состоит из одного 9-ти этажного блока и 40 квартир различной планировки.

Характеристики апартаменов:

  • Стальные входные двери
  • Окна ПВХ с двойным остеклением
  • Полы - кафель 
  • Стены – водостойкая краска
  • Кухня с полным комплектом мебели и гранитной столешницей
  • Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
  • Основное и дополнительное освещение 
  • Спутниковое телевидение 

Начало строительства – 30.10.2021

Окончание строительство – 31.12.2023


 
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее
подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир
на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.
Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет
круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон
активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и
открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих
зон.

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