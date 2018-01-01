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Жилой комплекс Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан

Akarca, Турция
от € 262,500
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Жилой комплекс Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 55 до 225 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан
Akarca, Турция
от € 262,500
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Резиденция премиум-класса с богатой инфраструктурой - отличное предложения для инвесторов и желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, разнообразными и удобными планировками.  Аланья – средиземноморский курорт на южном побережье Турции, это красивый зеленый город, украшенный цветами и густой южной растительностью.Центр Аланьи переполнен магазинами и сувенирными лавками. В большинстве из них можно купить разные приятные мелочи и сувениры. Городские пляжи отличаются особенной чистотой, безопасностью и удобным месторасположением. Западная часть побережья Аланьи называется «Пляжем Клеопатры» в честь египетской царицы, которая всегда выбирала все самое лучшее и роскошное. За центральным пляжем находится аквапарк "Аланья", который порадует как детей, так и взрослых.Город полон достопримечательностей, придающих ему особый уют и красоту. Здесь есть крепости, музеи, замки и пещеры. Квартиры 1+1 площадь (64 м2) Квартиры 2+1 площадь (от 85 м2 до 98 м2) Дуплексы 2+1, 3+1, 4+1 (от 127 м2 до 177 м2) Крытый паркингОткрытая парковкаОткрытый и крытый бассейнДетская площадкаДетский бассейнВодные горкиМини клубЗелёная территорияЗона барбекюНастольный теннисСпа центрХамамФитнес центрСпутниковое телевидениеКонсьержВидео наблюдение 24/7ГенераторДомофон
Жилой комплекс Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47,5 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции. Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Бутик-проект в хорошей локации района Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 210 м2.Расстояние до моря 850 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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