Жилой комплекс Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2022

Обзор:

Проект предоставляет роскошные апартаменты для людей, ищущих лучшее, и был спроектирован как вечная структура. Этот пятизвездочный комплекс был построен в центре Стамбула, чтобы отразить современный, мирный образ жизни. Строительство было стратегически расположено, чтобы превратить этот район Нисантаси в центр современной жизни для местных жителей. В октябре 2022 года проект будет завершен.

Зачем покупать эту недвижимость:

Классическая красота культовых зданий.

С девизом “ Где городская роскошь встречает творчество, ” растет.

Удивительные детали с акцентом на сущность.

Гражданство по инвестициям уже утверждено.

Исключительное качество и эффектные виды.

различные размеры единицы, включая 1 + 1, 4 + 1 и пентхаусы.

Расположение:

Нисантаси, в самом сердце Стамбула, без сомнения, является самым богатым районом города для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известных брендов, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Нисантаси является домом для некоторых из лучших ресторанов города, кафе и пабов. Нисантаси имеет одну из самых высоких концентраций международных жителей и удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Жизнь в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.

Нисантаси, расположенный в самом центре Стамбула, несомненно, является самым богатым районом во всем городе для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известные бренды, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Некоторые из лучших ресторанов города, кафе и пабов можно найти в Нисанаси. Одна из самых высоких концентраций международных жителей может быть найдена в Нисанаси, который также удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Проживание в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.

Nisantasi идеально подходит для тех, кто хочет купить роскошную недвижимость в центре города. Он имеет отличное транспортное сообщение, находится всего в нескольких остановках метро от площади Таксим и проспекта Истикляль, и жители никогда не устают исследовать окрестности.

Цены и доступность:

Апартаменты с 1 + 1 спальнями начинаются с 110м2 и стоят 900.000 евро.

Апартаменты с 2 спальнями + 1 начинаются с 141м2 и стоят 1.100.000 евро.

Апартаменты с 3 спальнями + 1 начинаются с 284 м2 и стоят 2.100.000 евро.

Апартаменты с 4 спальнями + 1 начинаются с 285м2 и стоят 2.500.000 евро.