  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю

Жилой комплекс Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю

Akarca, Турция
от € 171,350
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+2. Площадь апартаментов от 75 до 240 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый современный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Масштабный комплекс в окружении садов
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
Многоквартирный жилой дом Umraniye Tower Apartments Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю
Akarca, Турция
от € 171,350
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом.

Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности.

27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте.

Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка.

Расположение и объекты поблизости
  • Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин
  • Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин
  • Золотой Рог - 850 м, 6 мин
  • Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин
  • Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин
  • Галатская башня - 7 км, 12 мин
  • Базар специй — 6 км, 10 мин
  • Гранд базар — 7 км, 12 мин
  • Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км
  • Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин
  • М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин
  • Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м
  • Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км
  • Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин
  • Стамбульский университет – 6 км, 9 мин
  • Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин
  • Университет Халич – 5 км, 7 мин
  • Университет Билги - 5,5 км, 8 мин
  • Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин
  • Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин
  • Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин
  • Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин
  • Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком
  • Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком
  • Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий)
  • Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин
  • Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин
  • Больница Рами – 1,8 км, 2 мин
  • Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин
  • Торговый центр Axis İstanbul — 800 м
  • Торговый центр Cevahir — 15 мин
  • ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае
  • ТЦ Zorlu Center - 10 мин
  • Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин
  • Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин
Жилой комплекс Элитная недвижимость на стадии строительства в районе Башакшехир
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 94 до 190 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс 5-Star The Ritz Carlton Prestigious Nisantasi
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: W Estates

Обзор:

Проект предоставляет роскошные апартаменты для людей, ищущих лучшее, и был спроектирован как вечная структура. Этот пятизвездочный комплекс был построен в центре Стамбула, чтобы отразить современный, мирный образ жизни. Строительство было стратегически расположено, чтобы превратить этот район Нисантаси в центр современной жизни для местных жителей. В октябре 2022 года проект будет завершен.

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Классическая красота культовых зданий.
  • С девизом “ Где городская роскошь встречает творчество, ” растет. 
  • Удивительные детали с акцентом на сущность. 
  • Гражданство по инвестициям уже утверждено. 
  • Исключительное качество и эффектные виды. 
  • различные размеры единицы, включая 1 + 1, 4 + 1 и пентхаусы.

 

Расположение:

Нисантаси, в самом сердце Стамбула, без сомнения, является самым богатым районом города для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известных брендов, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Нисантаси является домом для некоторых из лучших ресторанов города, кафе и пабов. Нисантаси имеет одну из самых высоких концентраций международных жителей и удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Жизнь в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.

Нисантаси, расположенный в самом центре Стамбула, несомненно, является самым богатым районом во всем городе для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известные бренды, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Некоторые из лучших ресторанов города, кафе и пабов можно найти в Нисанаси. Одна из самых высоких концентраций международных жителей может быть найдена в Нисанаси, который также удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Проживание в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть. 

Nisantasi идеально подходит для тех, кто хочет купить роскошную недвижимость в центре города. Он имеет отличное транспортное сообщение, находится всего в нескольких остановках метро от площади Таксим и проспекта Истикляль, и жители никогда не устают исследовать окрестности.

Цены и доступность:

Апартаменты с 1 + 1 спальнями начинаются с 110м2 и стоят 900.000 евро. 

Апартаменты с 2 спальнями + 1 начинаются с 141м2 и стоят 1.100.000 евро. 

Апартаменты с 3 спальнями + 1 начинаются с 284 м2 и стоят 2.100.000 евро. 

Апартаменты с 4 спальнями + 1 начинаются с 285м2 и стоят 2.500.000 евро.

Realting.com
Перейти