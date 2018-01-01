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Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 270,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягитхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 133 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 270,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 111 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.

Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.

В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.

  • Международный финансовый центр: 10 метров
  • Станция метро: 500 метров
  • Дорога TEM Otoyolu: 4 км
  • Дорога E-5 Karayolu: 7 км
  • Мечеть Чамлыджа: 8 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Жилой комплекс Апартаменты с неповторимым дизайном в Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Проект расположен в районе Авсаллар, в одном из туристических центров Алании, в 10 минутах ходьбы от центра города. Он привлекает внимание своим неповторимым дизайном и архитектурным решениями, собравшим в себя все удобства современного города. Проект, с которым мы хотим Вас познакомить - это результат многолетней работы, благодаря разнообразию социальных объектов, максимально повышает уровень комфорта и жизни. Представляем Вашему вниманию проект, который состоит из 2 отдельных блоков площадью 6346 м2 который находится в 5000 метрах от всемирно известного пляжа Инджекум, в 3500 метрах от Лесного лагеря Инджекум и в 1500 метрах от моря.
Кроме того, в 2000 метрах от комплекса расположен пляж, относящийся к данному проекту. В определенное время дня для жильцов будет организован бесплатный трансфер до пляжа.
Предлагаем квартиры следующих планировок: 1+1 и 2+1 (46м2-119м2). Ориентировочная дата завершения проекта декабрь 2023г.

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