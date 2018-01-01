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Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря и центра города в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 303,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря и центра города в Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+1, 4+2. Площадь апартаментов от 146 до 325 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря и центра города в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 303,000
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и спокойствие. Жильцы собственных апартаментов смогут оценить высокое качество строительства, а так же насладиться богатой инфраструктурой. Для возведения комплекса была выбрана высококачественная система домостроения, а  архитектура характеризуется эстетикой современного минимализма и лаконичными решениями.  Ассортимент квартир отличается многообразием функциональных планировочных решений: от компактных квартир до вариантов с просторными жилыми комнатами и даже квартир-дуплкесов. А из окон открываются умиротворяющие виды на горный массив или на декоративное озеленение внутри двора. При необходимости всего за 5 минут можно добраться до песчанного пляжа, так как расстояние до моря составляет всего 300 метров, а на автомобиле или общественном транспорте за 10 минут можно доехать до центра Алании, и знаменитого пляжа Клеопатра.  • Открытый плавательный бассейн с горками• Детский бассейн • Крытый бассейн с подогревом и джакузи• Тренажерный зал • Турецкий хамам• Сауна• Римская парная• Массажные комнаты• Лобби и лаунж-зона с баром• Игровая с бильярдом и настольным теннисом• Комната для игр плестейшн• Мини-кинотеатр• Библиотека• Детская площадка• Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами• Теннисный корт• Открытая парковка• Крытая парковка, в том числе для велосипедов• Кладовые• По 2 лифта в каждом блоке• Спутниковая антенна• Генератор электричества• Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана   Так же застройщиком предусмотрено наличие полного спектра социальной инфраструктуры. Поэтому вблизи территории жилого квартала представлены обучающие и развивающие локации, школа, детский сад, магазины, фермерский рынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта. А при необходимости всегда можно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в поликлинику для детей и взрослых.   Расстояние до аэропорта Анталия: 130 км.Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.Расстояние до центра Алании: 6 км.Расстояние до моря: 245 м.Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м.Расстояние до рынка по четвергам: 800 м Рассрочка: Действует беспроцентная рассрочка до года с первоначальным взносом на 24 мес. лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Начало строительства: осень 2022 года. Окончание строительства: осень 2024 года.
Жилой комплекс ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Жилой комплекс расположен в самом центре Стамбула возле двух деловых районов Левент и Маслак. Объект состоит из 4 зданий с апартаментами разных планировок. 

Согласно исследованию журнала Forbes Turkey, жилой комплекс стал проектом с самой высокой доходностью. 

Расположение проекта рядом с исторической трамвайной линией Халич (Золотой Рог) - Кемербургаз играет ключевую роль в развитии района. 25-километровый маршрут проходит между Santral İstanbul и Kemerburgaz. Рядом находятся автомагистрали ТЕА и D-100

Проект имеет развитую инфраструктуру. Вокруг много торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, арт-центров, а также транспортных узлов.

В пешей или удобной транспортной доступности от объекта расположены сразу восемь университетов. Также от комплекса удобно дойти или доехать транспортом до десятка торговых центров, а путь до Белградского леса займет всего 20 минут. В районе десять частных и государственных клиник, до которых просто добраться пешком или общественным транспортом.

В течение 5 лет прогнозируемый рост цен на аренду недвижимости  в районе Seyrantepe достигнет - 74,6%, а в целом по Стамбулу —  46,7%. Цена продажи в Seyrantepe достигнет 87%, а в целом по Стамбулу —  только 70,7%.

На объекте представлены разнообразные  планировки от 1 + 0 до 4 + 1 с площадью от 38 до 226 квадратных метров. В зданиях высотой до 12 этажей доступны 707 жилых помещений с закрытыми или, открытыми балконами, панорамными или садовыми террасами.

В жилом комплексе есть всё, что нужно для здорового образа жизни: крытый и открытый бассейны, фитнес-центр и SPA, сауна и хаммам. 72% территории занимает  сад и прогулочная зона с ландшафтным дизайном, есть детская игровая площадка, а рядом протекает искусственная река. В зданиях также есть кинозалы, конференц-зал, библиотека, караоке-зал, музыкальная студия и детский игровой клуб.

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