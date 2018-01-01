Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря и центра города в Стамбуле

Мраморноморский регион, Турция

Жилой комплекс расположен в самом центре Стамбула возле двух деловых районов Левент и Маслак. Объект состоит из 4 зданий с апартаментами разных планировок.

Согласно исследованию журнала Forbes Turkey, жилой комплекс стал проектом с самой высокой доходностью.

Расположение проекта рядом с исторической трамвайной линией Халич (Золотой Рог) - Кемербургаз играет ключевую роль в развитии района. 25-километровый маршрут проходит между Santral İstanbul и Kemerburgaz. Рядом находятся автомагистрали ТЕА и D-100

Проект имеет развитую инфраструктуру. Вокруг много торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, арт-центров, а также транспортных узлов.

В пешей или удобной транспортной доступности от объекта расположены сразу восемь университетов. Также от комплекса удобно дойти или доехать транспортом до десятка торговых центров, а путь до Белградского леса займет всего 20 минут. В районе десять частных и государственных клиник, до которых просто добраться пешком или общественным транспортом.

В течение 5 лет прогнозируемый рост цен на аренду недвижимости в районе Seyrantepe достигнет - 74,6%, а в целом по Стамбулу — 46,7%. Цена продажи в Seyrantepe достигнет 87%, а в целом по Стамбулу — только 70,7%.

На объекте представлены разнообразные планировки от 1 + 0 до 4 + 1 с площадью от 38 до 226 квадратных метров. В зданиях высотой до 12 этажей доступны 707 жилых помещений с закрытыми или, открытыми балконами, панорамными или садовыми террасами.

В жилом комплексе есть всё, что нужно для здорового образа жизни: крытый и открытый бассейны, фитнес-центр и SPA, сауна и хаммам. 72% территории занимает сад и прогулочная зона с ландшафтным дизайном, есть детская игровая площадка, а рядом протекает искусственная река. В зданиях также есть кинозалы, конференц-зал, библиотека, караоке-зал, музыкальная студия и детский игровой клуб.