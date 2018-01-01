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Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от основных магистралей Стамбула

Akarca, Турция
от € 926,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от основных магистралей Стамбула
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79 до 267 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от основных магистралей Стамбула
Akarca, Турция
от € 926,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Видовые апартаменты с идеальным расположением в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 69,25 до 270 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Резиденция Апартаменты премиум класса в центре Стамбула
Ускюдар, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Многофункциональный элитный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов азиатской стороны Стамбула в микрорайоне Чамлыджа района Ускюдар.

У жителей этого объекта будет прямой доступ к эксклюзивным международным люксовым брендам и ресторанам, которые предлагают изысканные блюда мировой кухни. 

Владельцы квартир также смогут воспользоваться центром развлечений и отдыха. К услугам посетителей кинотеатр, выступления для детей и взрослых, а также подводный зоопарк. 

Проект привлекает внимание благодаря развитой инфраструктуре. Огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных узлов, которые позволяют быстро и легко добираться до европейской стороны  Стамбула. 

Проект представляет собой 46-этажное здание, первые 11 этажей заняты 5* отелем, а на остальных - разместились 197 квартир (планировки 1 + 1 до 3 + 1, площадь от 78 до 213 кв.метра), и 123 пентхауса.

Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, панорамный бассейн на крыше, фитнес-центр, лобби и холл, ресепшн и консьерж, детский клуб, клубный лаунж с игровыми зонами , конференц-залы, складские помещения для каждой единицы недвижимости, видеонаблюдение 24/7, круглосуточная охрана, семейный развлекательный центр, кинотеатр, рестораны/кафе , океанариум и бальный зал, оздоровительный клуб/СПА
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Ускюдар, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор. У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации. Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными балконами. Это недалеко от морского транспорта; Что облегчает доступ к любой точке Стамбула. Есть возможность заплатить в рассрочку, с готовым титульным актом и возможностью получить гражданство.
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