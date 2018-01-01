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Жилой комплекс Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 320,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,65 до 176,55 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 320,000
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии строительства? Вы будете владеть новой квартирой по хорошей цене, потому что сначала она всегда дешевле. Вы также можете заплатить 30% вперед и оплатить в рассрочку до окончания срока строительства. Вокруг вашего дома вы можете найти все, что вам нужно, рынки, рестораны, кафе, магазины, больницы, автобусные остановки и школы. Вам не понадобится машина, когда вы покупаете эти апартаменты. Давайте поговорим об этом красивом бутик-комплексе. фитнес-центр для вашего здоровья, игровая площадка для ваших детей, сауна и джакузи для отдыха и открытая парковка для ваших автомобилей или велосипедов *Лифт *Фитнес *Сауна *Джакузи *Камелла *Генератор *Детский парк *Система камеры
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и гавань.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, кафе, парковкой.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от Мраморного моря.

  • Метробус - 3 км
  • Пляж - 1 км
  • Школа - 4 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Больница - 3 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 114,58 до 300,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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