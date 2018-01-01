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Жилой комплекс Элитный масштабный ЖК с концепцией пятизвездочного отеля в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 1,670,000
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Жилой комплекс Элитный масштабный ЖК с концепцией пятизвездочного отеля в Стамбуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 7+1.Площадь апартаментов от 197 до 670 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитный масштабный ЖК с концепцией пятизвездочного отеля в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 1,670,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в районе Тосмур
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Место расположения                               : Алания, Тосмур

До пляжа                                                       : 100 м

До Мигроса                                                   : 100 м

До горной реки                                           : 375 м

Площадь земельного участка               : 5.580 м²

Внутренния инфраструктура                 : 1.500 м²

Кол-во корпусов                                         : 3

Кол-во апартаментов                                : 173

Этажей                                                            : ground + 8

Наччало строительства                            : ноябрь 2022

Сдача в эксплуатацию                              : декабрь 2024

Типы апартаментов: 1+1, пентхаусы (2+1, 5+1)

Площадь апартаментов: 54 м² - 223 м²

Инфраструктура комплекса: открытый бассейн (410 м²), джакузи, детский бассейн, детская площадка, лобби, SPA ( закрытый бассейн, турецкая баня, паровая, сауна, массажные комнаты, VIP SPA ), тренажёрныйл зал, детская комната, кинотеатр, кафе 

Особенности комплекса: огороженная территория, велопарковка, 24/7 охрана, управляющий, Wi-Fi, спутниковое TV, подстветка территории и фасадов, электрогенератор

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель 
Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Султанбейли, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые квартиры с большими балконами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, торговым центром, кафе и ресторанами, детскими площадками, гаражом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Парк - 5 минут
  • Лес - 5 минут
  • Кадыкёй - 21 минута
  • Побережье - 22 минуты
  • Аэропорт - 8 минут
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