Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула

Каргыджак, Турция

Цена по запросу

215–13 800 м² 2 квартиры

Сдача в: 2023

Представляем вашему вниманию грандиозный проект жилого комплекса премиум - класса Al Firdaus от строительной компании Kurt Safir.

Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.

Al Firdaus («высшая степень рая») – это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и водночасье приватное, деликатное времяпрепровождение.

Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции, соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей .

Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но распологают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса.

Al Firdaus станет не только местом отдыха, но и своеобразным культурным центром. В отдельном здании будет размещена многофункциональная инфраструкyра: молельные комнаты, залы для проведения бизнес-мероприятий, ресторан, кинотеатр, библиотека, раздельные зоны отдыха и SPA.

Комплекс с завораживающими панорамными видами спроектирован в классических традициях исламской архитектуры. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы и современные технологии высочайшего качества.

Резиденция разместиться на участке земли площадью 13800 м2, будет состоять из семи 4-х этажных блоков и 104 роскoшных апартаментов различной планировки.

Апартаменты будут оборудованы системой кондиционирования, системой теплых полов и бытовой техникой. В пентхаусах будут оборудованы сауны и крытые бассейны на террасах.

Эксклюзивную инфраструктуру комплекса составят:

Крытые бассейны с очищенной анолитом водой (в целях профилактики от COVID-19 и других вирусов)

Крытые аквапарки

Комнаты отдыха

Сауны

Хамамы

Римские парные

Массажные комнаты и VIP массажные комнаты с джакузи

Фитнес салоны

Игровые площадки для детей, детский сад

Ресторан

Кинотеатр

Библиотека

Залы для совещаний и бизнес встреч

Комнаты для молитв

Апартаменты для гостей

Сады с ландшафтным дизайном

Трансфер в город и к пляжу

Парковка

Генератор

Усиленная система охраны и видеонаблюдения

Характеристики апартаменов:

Стальные входные двери

Окна ПВХ с двойным остеклением

Полы - кафель

Стены – водостойкая краска

Кухня с полным комплектом мебели, гранитной столешницей и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина и холодильник)

Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели

Подогрев полов

Система кондиционирования

Основное и дополнительное освещение

Большие балконы и террасы

Беспроводной доступ в интернет

Спутниковое телевидение

Типы апартаментов: