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Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула

Akarca, Турция
от € 605,200
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Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 87 до 1107 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
Akarca, Турция
от € 605,200
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Другие комплексы
Жилой комплекс Alfirdaus Residence
Каргыджак, Турция
Цена по запросу
215–13 800 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Представляем вашему вниманию грандиозный проект жилого комплекса премиум - класса Al Firdaus от строительной компании Kurt Safir.

Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех  апартаментов открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. 

Al Firdaus («высшая степень рая») – это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и водночасье  приватное, деликатное времяпрепровождение. 

Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции,  соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей . 

Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но распологают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса.

Al Firdaus станет не только местом отдыха, но и своеобразным культурным центром. В отдельном здании будет размещена многофункциональная инфраструкyра: молельные комнаты, залы для проведения бизнес-мероприятий, ресторан, кинотеатр, библиотека, раздельные зоны отдыха и SPA. 

Комплекс с завораживающими панорамными видами спроектирован в классических традициях исламской архитектуры. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы и современные технологии высочайшего качества.

Резиденция разместиться на участке земли площадью 13800 м2, будет состоять из семи 4-х этажных блоков и 104 роскoшных апартаментов различной планировки.

Апартаменты будут оборудованы системой кондиционирования, системой теплых полов и бытовой техникой. В пентхаусах будут оборудованы сауны и крытые бассейны на террасах.

 

Эксклюзивную инфраструктуру комплекса составят:

  • Крытые бассейны с очищенной анолитом водой (в целях профилактики от COVID-19 и других вирусов) 
  • Крытые аквапарки
  • Комнаты отдыха
  • Сауны
  • Хамамы
  • Римские парные
  • Массажные комнаты и VIP массажные комнаты с джакузи
  • Фитнес салоны
  • Игровые площадки для детей, детский сад
  • Ресторан
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Залы для совещаний и бизнес встреч
  • Комнаты для молитв
  • Апартаменты для гостей 
  • Сады с ландшафтным дизайном 
  • Трансфер в город и к пляжу
  • Парковка
  • Генератор
  • Усиленная система охраны и видеонаблюдения

Характеристики апартаменов:

  • Стальные входные двери
  • Окна ПВХ с двойным остеклением
  • Полы - кафель 
  • Стены – водостойкая краска
  • Кухня с полным комплектом мебели, гранитной столешницей и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина и холодильник) 
  • Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
  • Подогрев полов
  • Система кондиционирования 
  • Основное и дополнительное освещение 
  • Большие балконы и террасы 
  • Беспроводной доступ в интернет 
  • Спутниковое телевидение 

Типы апартаментов:

  • 1+1 (57-64 m2) – 42 апартамента
  • 2+1 (80-99 m2) – 44 апартамента
  • 2+1 гарден дуплекс (105 м2) – 2 апартамента
  • 3+1 пентхаус с бассейном (209 - 215 m2) – 8 апартаментов
  • 4+1 гарден дуплекс (148 м2) – 2 апартамента
  • 4+1 пентхаус с бассейном (290 – 320 м2) – 5 апартаментов
  • 5+1 пентхаус с бассейном (334 м2) – 1 апартаментов
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

Преимущества
  • При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%
  • Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты
  • Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык
  • Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию
  • Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС
  • Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет
  • Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода
  • Необязательно становиться налоговым резидентом
  • Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы.  Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.

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