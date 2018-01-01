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Жилой комплекс Новый ЖК на пересечении важнейших транспортных магистралей города

Akarca, Турция
от € 434,000
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Жилой комплекс Новый ЖК на пересечении важнейших транспортных магистралей города
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район АташехирВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 202 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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