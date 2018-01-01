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Жилой комплекс Элитная недвижимость рядом со всеми необходимыми удобствами в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 698,000
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Жилой комплекс Элитная недвижимость рядом со всеми необходимыми удобствами в Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 72,7 до 486,05 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от отелей, кафе, ресторанов, спортивных и оздоровительных центров.

  • Автомагистраль - 1,5 км
  • Гавань - 1,7 км
  • Станция метро - 2 км
  • Ближайший аэропорт - 37 км
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Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
  • Белградский лес - 1 минута
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