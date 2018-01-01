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Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом центре Стамбула - Топкапы

Akarca, Турция
от € 649,303
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом центре Стамбула - Топкапы
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 82,24 до 199,63 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом центре Стамбула - Топкапы
Akarca, Турция
от € 649,303
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Другие комплексы
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000+ different type of units from 1+1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertaintment hall, 1st class facilities, unique and priceless seaview and shopping mall. Actually its more than a project its a town with itself.

Distance Chart:

West Istanbul Marina: Direct Access

Marina Mall: Direct Access

Marina Beach: Direct Access

Ambarlı Seabus Pier: Direct Access

Torium Mall: 5 Min

Marmara Park Mall: 5 Min

Pelican Mall: 15 Min

Akbatı Mall: 15 Min

Mall of Istanbul: 25 Min

Haramidere Connection Way: 5 Min

E-5 Highway: 10 Min

TEM Highway: 15 Min Avcılar: 15 Min

Büyükçekmece Lake: 20 Min

Büyükçekmece Beach: 20 Min
Жилой комплекс ЖК в самом сердце современной части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро. 

Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.

Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.

Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы. 

На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Жилой комплекс Новый проект в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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