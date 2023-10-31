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Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул

Akarca, Турция
от € 1,330,000
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Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 8+2.Площадь апартаментов от 135 до 543 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
Akarca, Турция
от € 1,330,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Nordic Art
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nordic Art

Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна.

Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART.

  • Расстояние до района Махмутлар: 300 м

  • Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property.
  • Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном.
  • Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии.
  • Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое.
  • Высокие потолки - 3 м
  • Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации.
  • Подогрев пола в санузлах уже включен в цену.
  • В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости.
  • Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023
  • Из каждой квартиры открывается вид на море

Характеристики квартир

В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:

  • Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль
  • Высокие потолки
  • Стальные входные двери с тройной степенью защиты
  • Ламинированные межкомнатные двери
  • Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка
  • Покрытие стен: моющаяся краска
  • Кухонный гарнитур: МДФ
  • Столешница и кухонный фартук из натурального камня
  • Высококачественная сантехника в санузлах
  • Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате
  • Душевые кабины
  • Проточный электрический водонагреватель
  • Подогрев полов в санузлах

Инфраструктура

  • NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Бильярд
  • Сауна
  • Турецкая баня (хамам)
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Лобби
  • Детская игровая комната
  • Ресторан
  • Крытый паркинг
  • Места для хранения
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Генератор
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, тренажерным залом, детской площадкой, двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
  • Станция метро - 15 минут
Жилой квартал Квартира в Pamfilia Residence в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии. 
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