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Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор

Akarca, Турция
от € 955,000
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 171 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Akarca, Турция
от € 955,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 Площадь апартаментов от 55 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!

Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!

  • Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
  • Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.

 

ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:

  • Масштабной инфраструктурой комплекса
  • Пляжем с пологим входом
  • Видом на Торосские горы и море
  • Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка

 

К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:

  • ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
  • ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
  • ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2

 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Объекты под открытым небом:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Детский бассейн
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр
  • Зоны для прогулок и пробежек
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр под открытым небом
  • Кафетерий
  • Теннисный корт
  • Зона парковки автомобилей

Крытая инфраструктура:

  • Стойки регистрации
  • Вестибюль
  • Ресторан
  • Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
  • Гостевые дома

Бизнесс — зона:

  • Конференц-залы
  • Бизнес-номера
  • Конференц-зал
  • Лаундж зона
  • Офис продаж
  • Библиотека

Спа-зона:

  • Закрытый бассейн,
  • Кафетерий
  • Фитнес-центр
  • Витаминный бар
  • Массажные кабинеты
  • Турецкие бани
  • Русская баня!!!
  • Паровая комната
  • VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)

Игровая зона:

  • Кафетерия-Бар
  • Комнаты для хобби
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Кинозалы
  • Play Station и игровая комната

Торговая зона:

  • Рынок
  • Аренда автомобилей
  • Прачечная
  • Парикмахер
  • Врач

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

  • ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

 

Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.

 

О районе:

Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.

Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.

Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.

 

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