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Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул

Akarca, Турция
от € 354,000
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Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район КарталВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 104 до 141 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул
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Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Набережная - 3 минуты
  • Мост - 25 минут
  • Гавань - 8 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Таксим - 20 минут
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