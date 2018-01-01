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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале

Akarca, Турция
от € 219,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 72 до 199 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале
Akarca, Турция
от € 219,000
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Другие комплексы
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Застройщик: TRANIO

Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.

Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.

  • Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
  • метро Хузури - 1.9 км
  • метро Малтепе - 2 км
  • ТЦ Hilltown - 4.8 км
  • ТЦ Piazza AVM - 5 км
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Ciplakli, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Просторные полностью мебелированные апартаменты планировки 2+1 с общей площадью 120 м2., с двумя спальнями, санузлами и балконами расположена на 3 этаже шикарного комплекса, в районе Джикджилли, с видом на море и горы. Комплекс имеет собственную развитую инфраструктуру, состоит из пяти 10 этажных блоков, всего в 600 м. от моря и 4 км. от центра, Алании, с собственной благоутроенной территорией и всем самым необходимым для комфортного проживания. В шаговой доступности от комплекса школы, университеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Благоустроенная территория с садомОткрытый бассейн с водными горкамиБар у бассейнаДетский бассейнЛифтыРесторан Крытый бассейн с подогревом  Фитнес-центр Сауна, турецкая баняБильярдНастольный теннисДетская площадкаЗона для барбекю Беспроводной интернет  Спутниковая антеннаЭлектрогенераторКруглосуточная охранаАвтопарковка
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 135 до 220 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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