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Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья

Аланья, Турция
от € 105,000
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Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 47 до 185 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья
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- Проект включает в себя большой 5-этажный торговый центр и 100 магазинов.

- Вид на море с 6 этажа.

 

- Это менее чем в 2 минутах ходьбы от шоссе Метробус и E5.
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Планировки вилл: 5+1 площадью 534м2. и 6+1 площадью 476м2. - 535м2.

Виллы сдаются с оборудованными сантехникой ванными комнатами, встроенными кухонными шкафами, установленной системой подогрева полов и системой “Умный дом”. У каждой виллы есть собственный бассейн, сауна и парковка. В доме есть лифт, электрогенератор, лифт, джакузи, камин. Подведена система спутникового ТВ и интернет.
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-Семейная концепция

-центральный район

-легкий доступ

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