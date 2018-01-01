Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья

Кадыкёй, Турция

от € 266,571

68–256 м² 3 квартиры

Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой, что означает, что он напрямую влияет на ежегодный темп увеличения стоимости всех объектов недвижимости в регионе. Этот проект имеет наиболее привлекательное расположение со всеми услугами, которые нужны его жителям.

- Проект включает в себя большой 5-этажный торговый центр и 100 магазинов.

- Вид на море с 6 этажа.

- Это менее чем в 2 минутах ходьбы от шоссе Метробус и E5.