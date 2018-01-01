Жилой комплекс Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю

Мраморноморский регион, Турция

Обзор:

престижный жилой проект, расположенный в регенерирующем районе с предстоящими проектами по требованию. Он находится недалеко от центра города и поездка в соседние районы занимает всего несколько минут. Инвестируйте в этот проект и максимизируйте качество своей жизни.

Зачем покупать эту недвижимость:

Высокий доход от аренды и возврат инвестиций

Разумные цены и подходят для турецкого вида на жительство

Просторные террасы

Расположен в районе с высокой оценкой столицы

Расположение:

Расположенный в районе Кагитане, районе, который делает огромные успехи в создании современной инфраструктуры, что делает его желаемым местом для инвесторов, которые хотят жить в центральном месте Стамбула.

Кагитане имеет преимущество дорожной сети: шоссе TEM и шоссе E-5 проходят через район. Муниципалитет Кагитане также делает жизнь в этом районе стоящей с мерами, которые они приняли для обеспечения безопасности и мира в его окрестностях.

Основные характеристики квартиры и объектов:

- 24/7 безопасности

- Приемные услуги и круглосуточное обслуживание номеров

- Зоны отдыха

- Детская игровая комната

- Игровой центр

- Парковка автомобилей служащим гостиницы

-Консьерж

- Все спортивные салоны

- Тренажерный зал

- Услуги по уборке и содержанию дома

- Прокат автомобилей

- ИТ поддержка

- Кафе и рестораны

- Медицинские услуги

Цены и доступность:

1 + 0 размером от 55м2 и цены начинаются с 272.000 долларов США

1 + 1 размером от 90м2 и цены начинаются с 494.000 долларов США

2 + 1 размером от 128м2 и цены начинаются с 544.500 USD