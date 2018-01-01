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Жилой комплекс Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю

Akarca, Турция
от € 248,000
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Жилой комплекс Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район БейликдюзюВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 93 до 135 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю
Akarca, Турция
от € 248,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Новая стильная резиденция с полной инфраструктурой от стабильного застройщика в самом центре престижного района Алании – Оба. Преимуществом проекта является его месторасположение – в самой оживленной части района, на расстоянии всего 400 метра от побережья Средиземного моря. Все, что может предложить этот развитый в плане инфраструктуры район, находится в нескольких минутах ходьбы. Вдоль побережья расположены десятки пляжных клубов, ресторанов-кафе и караоке-баров. Кольцевая автомобильная дорога Алании находится в 200 метрах к северу от проекта и в 150 метрах от 25-й улицы, что обеспечивает легкую транспортную доступность. Муниципалитет Алании, торговый центр Аланиум, местный базар, банки, теннисные корты всё находится в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Вследствие того, что в данном районе не так много земли под застройку, это расположение особенно ценно - с видом на море и близко к пляжу!
В проекте один блок – 8 этажей, 71 апартаментов. Для более комфортного отдыха и проживания в комплексе будет предусмотрена благоустроенная, закрытая и охраняемая территория, а также самодостаточная внутренняя инфраструктура. На выбор предложены апартаменты: с одной спальней 1+1 площадью от 53 м2, с двумя 2+1 площадью 78 м2, а также дуплексы-пентхаусы с двумя и тремя спальнями - 2+1 площадью 117 и 167, 3+1 площадью 178 м2. Технические характеристики: стальная входная дверь, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель воды в ванной, внутренние двери американского типа, керамогранитная напольная плитка, окна UPVC с двойным остеклением, точечное и основное освещение, встроенная функциональная модульная кухонная мебель, полностью укомплектованные санузлы.
Жилой комплекс Недвижимость в новом проекте в Алании, Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Проект расположен в районе верхняя Оба, одном из любимых районов Алании, который имеет уникальный, красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, но в нем также достаточно много возможностей для городской жизни. Новый жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы до всех социальных объектов города. Проект состоит в том, чтобы привлечь внимание своим разнообразным дизайном и архитектурной структурой.
Комплекс состоит из одного 4-х этажного блока на земельном участке площадью 990м2.Вашему вниманию представлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 дуплекс.
Расстояние до моря составит 1.7 км, до областной больницы 1км, в пешей доступности находятся рынок, магазины, школа и остановка общественного транспорта.
Предусмотрена гибкая система оплаты, первоначальный взнос 35%, остаток суммы распределяется на срок завершения строительства который запланирован на декабрь 2023г.
Многоквартирный жилой дом FER Superior Suites
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: W Estates

Обзор:

престижный жилой проект, расположенный в регенерирующем районе с предстоящими проектами по требованию. Он находится недалеко от центра города и поездка в соседние районы занимает всего несколько минут.  Инвестируйте в этот проект и максимизируйте качество своей жизни. 

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Высокий доход от аренды и возврат инвестиций
  • Разумные цены и подходят для турецкого вида на жительство 
  • Просторные террасы
  • Расположен в районе с высокой оценкой столицы 

 

Расположение:

Расположенный в районе Кагитане, районе, который делает огромные успехи в создании современной инфраструктуры, что делает его желаемым местом для инвесторов, которые хотят жить в центральном месте Стамбула. 

Кагитане имеет преимущество дорожной сети: шоссе TEM и шоссе E-5 проходят через район. Муниципалитет Кагитане также делает жизнь в этом районе стоящей с мерами, которые они приняли для обеспечения безопасности и мира в его окрестностях.

 

Основные характеристики квартиры и объектов:         

- 24/7 безопасности

- Приемные услуги и круглосуточное обслуживание номеров

- Зоны отдыха

- Детская игровая комната

- Игровой центр

- Парковка автомобилей служащим гостиницы

-Консьерж

- Все спортивные салоны

- Тренажерный зал

- Услуги по уборке и содержанию дома

- Прокат автомобилей

- ИТ поддержка

- Кафе и рестораны

- Медицинские услуги 

 

Цены и доступность:

1 + 0 размером от 55м2 и цены начинаются с 272.000 долларов США

1 + 1 размером от 90м2 и цены начинаются с 494.000 долларов США 

2 + 1 размером от 128м2 и цены начинаются с 544.500 USD

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