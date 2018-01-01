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Жилой комплекс Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры

Akarca, Турция
от € 460,000
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Жилой комплекс Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 673 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры
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В проекте есть 24 дуплекса с садом, 24 дуплекса на крыше, а также частная роскошная вилла.

Также, в жилом комплексе есть бассейны, фитнес-центр, сауна, террасы для загара, студия йоги, детская площадка, баскетбольная площадка, парковка, круглосуточная охрана.

Удобства и оснащение в доме
  • Система видеонаблюдения
  • Система пожаротушения
  • Система аварийной сигнализации
  • Система "Умный дом"
  • Плита, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и вытяжка
  • Видеодомофон
  • Кондиционер
Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от станции метро и центра города.

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Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309
квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых
квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте
имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны, такие как открытый и
закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, фитнес, игровая площадка для детей, крытая
автостоянка и пруды.

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