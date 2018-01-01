  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Современный ЖК с большим торговым центром и отелем в Стамбуле

Жилой комплекс Современный ЖК с большим торговым центром и отелем в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 223,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Современный ЖК с большим торговым центром и отелем в Стамбуле
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 81,77 до 143 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе со всеми удобствами в районе Авджылар
Akarca, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с инфраструктурой 5* отеля
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Akarca, Турция
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Современный ЖК с большим торговым центром и отелем в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 223,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс в античном районе Демирташ
Demirtas, Турция

Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры.
Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульным актом и гарантированным доходом от аренды. Отличительное расположение в Фикртепе, самом престижном азиатском районе Стамбула, рядом с наземным и морским транспортом. Вдоль шоссе E5, которое связывает европейские и азиатские стороны Стамбула. Оплата в рассрочку возможна в соответствии с гибкими планами платежей; это жилой проект, подходящий для условий турецкого гражданства. 3-летняя гарантия аренды магазинов с гарантированным возвратом инвестиций в 5% в долларах США.
Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Realting.com
Перейти