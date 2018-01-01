Жилой комплекс Просторные квартиры посреди Белградского леса в Стамбуле

Каракокали, Турция

Сдача в: 2023

Резиденция расположена в одном из лучших районов Алании-Оба. Это новый качественный проект, расположенный недалеко от всех необходимых учреждений (больница, торговый центр и главная дорога), а также с данного жилого комплекса открываются потрясающий вид на море и замок Алании. Комплекс тщательно спланирован с учетом потребности комфортной и приятной жизни.

Проект состоит из одного четырехэтажного блока с общим количеством квартир 20. В продаже имеются квартиры планировок 1+1 и 2+1.

Завершение строительства планируется в августе 2023 года.