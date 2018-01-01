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Жилой комплекс Просторные квартиры посреди Белградского леса в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 1,080,000
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Жилой комплекс Просторные квартиры посреди Белградского леса в Стамбуле
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1, 5+1, 6+1. Площадь апартаментов от 105 до 674 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Сдача в: 2023

Резиденция расположена в одном из лучших районов Алании-Оба. Это новый качественный проект, расположенный недалеко от всех необходимых учреждений (больница, торговый центр и главная дорога), а также с данного жилого комплекса открываются потрясающий вид на море и замок Алании. Комплекс тщательно спланирован с учетом потребности комфортной и приятной жизни.

Проект состоит из одного четырехэтажного блока с общим количеством квартир 20. В продаже имеются квартиры планировок 1+1 и 2+1.

Завершение строительства планируется в августе 2023 года.
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расположена в одном из самых популярных районов Махмутлара. В нескольких шагах от магазинов, ресторанов, кафе и рынков. Современная трехкомнатная квартира находится всего в 600 метрах от пляжа. Электрическое отопление пола в ванной комнате идеально подходит для зимы. Гостиная совмещена с кухней. Высококачественные современные отделочные материалы Комплекс состоит из 2-х зданий.  фитнесбассейнбильярдпарнаясаунакафенастольный теннис
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вся необходимая инфраструктура - в пешей доступности, в 1800 метрах от пляжа, в 1300 метрах от центра города Махмутлар, в 25 км от международного аэропорта Алания-Газипаша и всего в 25 км от центра города Алания. Жилой комплекс состоит из двух 12-этажных блоков, включающих в общей сложности 144 апартамента.  •Квартиры 1+1, площадью от 51 кв. м•Квартиры 2+1, площадью 70 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 2+1, площадью от 100 до 105 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 3+1, площадью от 112 до 123 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 4+1, площадью 149 кв. м Открытый бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Парная Хамам Массажные кабинеты Тренажерный зал (фитнес) Релакс-зона СПА Кинотеатр Кафетерий и мини-бар Бар у бассейна Детская комната Детская игровая площадка Мини-клуб Электрогенератор Бесплатный WIFI на всей территории ЖК Система видеонаблюдения Услуги смотрителя комплекса Бесплатный трансфер до пляжа и обратно несколько раз в день.
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