Жилой комплекс Новые квартиры рядом с природным заповедником в Стамбуле

Каргыджак, Турция

Каргыджак — это район Алании на побережье Средиземного моря. Он расположен недалеко от района Махмутлар, примерно в 3 км от центра. Расстояние до центра Аланьи составляет всего 14 км, ближайший аэропорт Газипаша расположен восточнее, в 25 км., до Анталии от Кыргыджака – 140 км. Проект будет состоять из двух блоков с развитой инфраструктурой, отдельно и закрытым плавательным бассейном, зоной отдыха с лежаками, тренажерным залом, сауной, римской паровой подострой, бильярдом. Общая площадь земли составляет 1 743 м2, расстояние до моря всего 200 метров, что делает данный проект инвестиционным привлекательным, а также комфортным для проживания. Комплекс будет состоять из 2 блоков по 5 этажей, в каждом блоке будут располагаться по 16 квартир планировки 1+1 54-57 м2, 3 дуплекса 2+1 123 м2, а так же 1 дуплекс 3+1 145 м2. Лобби Открытый бассейн Детский открытый бассейн Крытый подогреваемый бассейн Зона отдыха c шезлонгами Сауна Паровая комната Фитнес Комната для пилатеса Начало строительства 30.04.2022 г. Окончание строительства 31.12.2023 г.