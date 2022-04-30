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Жилой комплекс Новые квартиры рядом с природным заповедником в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 588,470
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Жилой комплекс Новые квартиры рядом с природным заповедником в Стамбуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 122 до 199 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры рядом с природным заповедником в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 588,470
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 132 м2.Расстояние до моря 800 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой квартал Шикарные апартаменты в 200 метрах от моря
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Каргыджак — это район Алании на побережье Средиземного моря. Он расположен недалеко от района Махмутлар, примерно в 3 км от центра. Расстояние до центра Аланьи составляет всего 14 км, ближайший аэропорт Газипаша расположен восточнее, в 25 км., до Анталии от Кыргыджака – 140 км. Проект будет состоять из двух блоков с развитой инфраструктурой, отдельно и закрытым плавательным бассейном, зоной отдыха с лежаками, тренажерным залом, сауной, римской паровой подострой, бильярдом.  Общая площадь земли составляет 1 743 м2, расстояние до моря всего 200 метров, что делает данный проект инвестиционным привлекательным, а также комфортным для проживания. Комплекс будет состоять из  2 блоков по 5 этажей, в каждом блоке будут располагаться по 16 квартир планировки 1+1 54-57 м2, 3 дуплекса 2+1 123 м2, а так же 1 дуплекс 3+1 145 м2. Лобби  Открытый бассейн  Детский открытый бассейн   Крытый подогреваемый бассейн  Зона отдыха c шезлонгами Сауна  Паровая комната Фитнес  Комната для пилатеса   Начало строительства 30.04.2022 г. Окончание строительства 31.12.2023 г.
Жилой квартал Квартира в новом доме
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Апартаменты в современном здании в центре Махмутлара, Алания. Рестораны, кафе и магазины находятся в нескольких минутах ходьбы. Комплекс построен в 2008 году с современным внешним видом. В комплексе очень хорошая территория. Апартаменты расположены в Махмутларе  всего в 150 метрах от песчаных пляжей Махмутлара. Многие рестораны предлагают английский завтрак по всему району. После того, как вы позавтракаете в одном из ресторанов, вы можете наслаждаться солнцем в пляжных кафе с холодным мохито. Эта трехкомнатная квартира для продажи в Алании идеально подходит для большой семьи. Фитнес Бассейн Автомобильная стоянка Двойное остекленкете окон Кондиционер
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