Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от основных дорог Е5 и Е6

Каргыджак, Турция

Мы с гордостью предлагаем вам этот комплекс в одном из самых привлекательных районов Алании. Данный комплекс расположен на холме в районе Каргыджак, всего в 1800 метрах от пляжа. Комплекс окружен природой, фантастическим садом и позволит вам насладиться видом на Средиземное море.Резиденция Stay Suit состоит из 175 квартир, расположившихся на 4 этажах. У вас есть также прекрасная возможность для сдачи в аренду данных апартаментов, так как здесь предусмотрены все удобства для отдыхающих. 1. Квартиры-студии от 32 м2 с террасой 2. Двухкомнатные квартиры площадью от 45 м2 до 84 м2 с гостиной и кухней открытого плана, спальней, ванной комнатой и террасой. 3. Квартиры с 2 спальнями площадью от 42 м2 до 79 м2 с 2 спальнями, террасой и ванной комнатой. Бассейн Беседки Джакузи Круглосуточная охрана Бесплатный Wı-Fı