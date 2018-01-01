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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 171,000
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Султангази.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 101 до 125 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 171,000
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Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.

Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
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Сдача в: 2024

Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Демиртш.

Демирташ один из самых тихих и умиротворенных  районов, где расположится наш  комплекс. Здесь замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, , чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.

 

Комплекс расположен на территории 4 227 м² и будет состоять из одного жилого блока, 7 этажей с общей сложностью 72 квартир. 

На выбор есть квартиры   1 + 1  49 кв.м., 2 + 1 квартиры 68 кв.м. и 2+1  дуплексы от 68 кв.м. -138 кв.м..

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром. 

В инфраструктуру комплекса будет входить  открытый и закрытый бассейн, аквапарк, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, детская игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет.

 
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Богатая инфраструктура с открытым и закрытым бассейном, турецкий хамам, сауной, спа, фитнес зал, детская площадка и кинотеатр под отрытым небом.

Строительная компания предлагает 24 месяца рассрочки.

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