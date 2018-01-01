Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле

Demirtas, Турция

Сдача в: 2024

Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Демиртш.

Демирташ один из самых тихих и умиротворенных районов, где расположится наш комплекс. Здесь замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, , чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.

Комплекс расположен на территории 4 227 м² и будет состоять из одного жилого блока, 7 этажей с общей сложностью 72 квартир.

На выбор есть квартиры 1 + 1 49 кв.м., 2 + 1 квартиры 68 кв.м. и 2+1 дуплексы от 68 кв.м. -138 кв.м..

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.

В инфраструктуру комплекса будет входить открытый и закрытый бассейн, аквапарк, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, детская игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет.