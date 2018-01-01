  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море

Жилой комплекс Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море

Akarca, Турция
от € 158,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 63 до 294 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новый проект в районе Клеопатра - Алания
Аланья, Турция
Жилой комплекс Luvi Residenсe
Аланья, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Демирташ, Аланья
Akarca, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море
Akarca, Турция
от € 158,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.

Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).

1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.

2 фаза - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме

Также, комплекс включает:

  • 20 ресторанов и 120 магазинов.
  • Кинотеатр.
  • Фудкорт.
  • Круглосуточная охрана.
  • Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.
Преимущества

Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.

Готово право собственности, подходит под получение гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.

  • Автобусная остановка — 200 м
  • Автомагистраль E5 — 2 км
  • Станция метро — 1,8 км
  • Улица Истикляль — 2 км
  • Парк — 1,4 км
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со многими из самых красивых парков города. Проект с высокой инвестиционной ценностью; Он находится в жизненно важной области, прилегающей к финансовым и деловым центрам. Он находится в привилегированном месте рядом с мостами и наземными, морскими и воздушными транспортными линиями в Стамбуле. Это жилой комплекс с роскошными техническими характеристиками, богатый удобствами и услугами, которые дополняют роскошь жизни. Проект находится в стадии разработки, с гибкими планами платежей, с готовым титульным актом, который соответствует условиям турецкого гражданства.
Realting.com
Перейти