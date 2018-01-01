Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка

Авсаллар, Турция

от € 69,500

58–101 м² 3 квартиры

Сдача в: 2023

Жилой комплекс Nobby Garden

Новый жилой комплекс Nobby Garden расположился в одном из самых тихих районов Алании – Авсаллар. Он состоит из двух блоков на 117 квартир.

Новый проект Nobby Garden – это стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества компании Nordic property реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.

Расположение:

Расстояние до центра Алании: 20 км

Расстояние до моря: 800 м

Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 300 м

Расстояние до фермерского рынка: 650 м

Преимущества

Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property

Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном

В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до августа 2023 года с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов Права Собственности производится уже после внесения первоначального взноса!

Отличная локация Nobby Garden в одном из самых тихих и уютных районов – Авсаллар, и прекрасным песчаным пляжем в пешей доступности.

На территории имеется широкая инфраструктура: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, детская площадка, открытая и крытая парковки, свой теннисный корт и т.д.

Стоимость за оформление технического паспорта Искан уже включена в цену.

Характеристики квартир

Nobby Garden состоит из двух блоков на 117 квартир различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Жилые блоки Nobby Garden возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

Высота потолков 2,95 м;

Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;

Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;

Качественная сантехника;

Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;

Стены окрашены моющейся краской

Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;

Покрытие пола – керамическая плитка;

Видеодомофон;

Розетки для интернета и IP телевидения.

Инфраструктура

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.

Инфраструктура Nobby Garden комплекса не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится: