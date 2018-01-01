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Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка

Akarca, Турция
от € 191,280
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Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 2+1, 3+1,4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 78,84 до 312,46 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка
Akarca, Турция
от € 191,280
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Авсаллар, Турция
от € 69,500
58–101 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nobby Garden

Новый жилой комплекс Nobby Garden расположился в одном из самых тихих районов Алании – Авсаллар. Он состоит из двух блоков на 117 квартир.

Новый проект Nobby Garden – это стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества компании Nordic property реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.

Расположение:

  • Расстояние до центра Алании: 20 км
  • Расстояние до моря: 800 м
  • Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 300 м
  • Расстояние до фермерского рынка: 650 м

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property
  • Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном
  • В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до августа 2023 года с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов Права Собственности производится уже после внесения первоначального взноса!
  • Отличная локация Nobby Garden в одном из самых тихих и уютных районов – Авсаллар, и прекрасным песчаным пляжем в пешей доступности.
  • На территории имеется широкая инфраструктура: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, детская площадка, открытая и крытая парковки, свой теннисный корт и т.д.
  • Стоимость за оформление технического паспорта Искан уже включена в цену.

Характеристики квартир

Nobby Garden состоит из двух блоков на 117 квартир различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Жилые блоки Nobby Garden возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

  • Высота потолков 2,95 м;
  • Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;
  • Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
  • Качественная сантехника;
  • Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;
  • Стены окрашены моющейся краской
  • Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;
  • Покрытие пола – керамическая плитка;
  • Видеодомофон;
  • Розетки для интернета и IP телевидения.

Инфраструктура

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.

Инфраструктура Nobby Garden комплекса не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится:

  • Открытый плавательный бассейн с горками
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом и детским отделением
  • Тренажерный зал
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Римская парная
  • Массажная комната
  • Лобби и лаунж-зона с бильярдом
  • Барбекю
  • Мини-кинотеатр
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Теннисный корт
  • Открытая парковка
  • Крытая парковка
  • Лифт
  • Спутниковая антенна
  • Генератор электричества
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Смотритель.
Жилой комплекс Exodus Nature Residence
Каракокали, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: Stay Property
Проект высшего класса по комфорту - Exodus Nature Residence (Эксодус Нейчер Ресиденс). Резиденция с наполнением отеля 5 звезд, квартиры Алании от Stay Investment, с возможностью рассрочки. Exodus Nature Residence – просторный комплекс с обширной внутренней инфраструктурой, в тихом месте. Практически с каждой квартиры открывается приятный вид на горы, природу.Оптимальный вариант недвижимости для жизни в Турции, также выгодно купить квартиру в районе Оба именно в этом комплексе для сдачи в аренду.  Проект Exodus Nature Residence расположен в верхней части популярного района Оба курорта Алания, в окружении природы и на незначительном расстоянии от административного центра. Резиденция состоит из трех 5-этажных блоков, всего 124 квартир.  Стройка началась в январе 2021. Окончание строительства Exodus Nature Residence: август 2022.   Район Оба один из самых востребованных у граждан СНГ и покупателей из других стран мира. Прямо возле комплекса по средам проходит большой фермерский базар. Вблизи – маркеты Bim, 101, Migros, аптека, пекарня. Также рядом школа Hussein Girenes Science High School и Obaköy Ortaokulu.Exodus Nature Residence расположен в 3,3 км от моря, 3 000 м от центра города Алания и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). 
Жилой комплекс Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 65 до 390 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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