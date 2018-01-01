Жилой комплекс Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе

Мраморноморский регион, Турция

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.

Преимущества

Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.

По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.