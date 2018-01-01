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Жилой комплекс Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе

Akarca, Турция
от € 283,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены планировки 1+1.Площадь апартаментов от 50,74 до 61,15 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в стильной высотке в районе Малтепе
Akarca, Турция
от € 283,000
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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.

Преимущества

Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.

По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.

  • 1 минута — станция метро прямо в комплексе
  • 5 минут — Площадь Таксим
  • 18 минут — деловой район Левент
  • 40 минут — аэропорт
  • 50 метров - автобусная остановка
  • 1,5 км - торговый центр
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются красивые квартиры с различными планировками.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
  • Система кондиционирования воздуха Toshiba
  • Система отопления Rehau
  • Батареи Grohe
  • Сантехника Geberit
  • Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина)
  • Итальянская плитка и паркет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта.

Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.

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