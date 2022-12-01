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Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК

Махмутлар центр, Турция
от € 160,000
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Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 48 до 185 м2.Расстояние до моря 700 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье – это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК
Махмутлар центр, Турция
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Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 2 минуты
  • Мост Картал - 2 минуты
  • Центр Картала - 5 минут
  • Гавань - 5 минут
  • Побережье - 5 минут
  • Аэропорт - 15 минут
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Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 01.12.2022
  • Дата окончания строительства — 30.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2
  • Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Бар у бассейн
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Теннисный корт
  • Детская игровая площадка
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Прогулочные дорожки
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

 

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.

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