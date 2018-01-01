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Жилой комплекс Новые апартаменты в комплексе с полной инфраструктурой - Кестель

Akarca, Турция
от € 159,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в комплексе с полной инфраструктурой - Кестель
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 58 до 159 м2.Расстояние до моря 500 метров.Кестель это – престижный, молодой и быстро застраиваемый район, расположенный в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса.На западе вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в комплексе с полной инфраструктурой - Кестель
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от € 159,000
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Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от отелей, кафе, ресторанов, спортивных и оздоровительных центров.

  • Автомагистраль - 1,5 км
  • Гавань - 1,7 км
  • Станция метро - 2 км
  • Ближайший аэропорт - 37 км
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Продаётся квартира

Количество комнат: 2+1

Площадь:

  • A blok - 71 м2 брутто/ 60 м2 нетто

  • В, С blok - 91 м2 брутто/ 73м2 нетто

Адрес: район Мезитли, Тедже

Этаж: А, В, С блоки по 14 этажей

Окончание строительства в октябре 2023

Общая территория 9 190 м2

На этаже 4 квартиры в В, С блоках

На этаже 8 квартир в А блоке

  • Закрытая территория
  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Открытая спортивная площадка
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Беседки для отдыха
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Сауна
  • Хамам
  • Лифт
  • Генератор
  • Газифицирован
  • Автопаркинг
  • Море 400 м

Стоимость:

  • 71 м2 от 64 000

  • 91 м2 от 79 000

Предоплата - 50%

Рассрочка на 12 месяцев.

Цены необходимо уточнять у специалистов

По вопросам недвижимости пишите и звоните:

Анастасия W/a: +905456144575
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии. Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим. Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту. Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
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