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Жилой комплекс Новый проект в самом центре района Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 175,000
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Жилой комплекс Новый проект в самом центре района Махмутлар
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О комплексе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 54 до 120 м2.Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в самом центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 175,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс ZE-RA
Каргыджак, Турция
от € 125,000
45 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м.

✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир

✅ Планировка квартир

1+1 площадью 45-47 кв.м.

2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м.

✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд.

✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение.

✅ Начало строительства 01.12.2021

Окончание строительства 01.12.2022

ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.:

скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры

скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры

рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом

Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.
Жилой квартал Эксклюзивные апартаменты 2+1 в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Район Махмутлар расположен в 15 км от центра Алании и ее исторической части, с длинной ухоженной набережной с множеством беседок, ресторанчиками и местными магазинами. В пешей доступности имеются сетевые продуктовые магазины. Апартаменты 120 м2 расположены на 10-м этаже, имеют две спальные комнаты, гостиную совмещенную с кухней американского типа, ванную комнату с джакузи и два балкона. С большого балкона открывается захватывающая панорама на средиземное море и город.  Круглый год вы сможете наслаждаться с семьей и друзьями закатами и рассветами со своего балкона. В стоимость включена мебель во всех комнатах, кухонное оборудование Beko, LG кондиционеры. Для вашего удобства комплекс оснащен бассейном с водной горкой, генератором - вы никогда не останетесь без электричества, а так же есть своя автостоянка. Территория комплекса ухожена и украшена ландшафтным садом. бассейнводная горкадетский бассейнгенераторлифт
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйственный базар, где вы сможете покупать свежие овощи и фрукты, молочные продукты и многое другое. Здание самого комплекса из 11 этажей, на каждом этаже по 4 квартиры. 1+1 (66,30 м²) 2 + 1 (115 м²) пентхаусы 2 +1 (129,6 м²) пентхаусы 3 + 1 (215,70 м²) Во время строительства комплекса использовались только высококачественные материалы и последние архитектурные технологии с современным дизайном. На первом этаже расположено помещение под офис. Ночью территория комплекса и сам дом имеется красивую уникальную подсветку. В комплексе есть кабельное телевидение, спутниковая антенна, интернет. А так же электрогенератор, вы никогда не останетесь без электричества в комплексе. Открытый бассейн Аквапарк Сауна Фитнес-центр Детская площадка Своя автостоянка Генератор Огороженная территория Охрана 7/24 Во всех апартаментах:Двери из высококачественной стали Кондиционеры в каждой комнате Жалюзи с дистанционным управлением Электронагреватель воды Встроенная кухня с гранитными столешницами В ванной комнате раковина в стиле Hilton, душ В ванная комната пентхаусов установлено джакузи Окна и балконные двери ПВХ изоляция Полы из высококачественной керамической плитки   Так же у вас есть прекрасная возможность не беспокоится о выборе бытовой техники и мебели в апартаменты, мы сделаем это за вас:***Полный комплект высококачественных бытовой техники (холодильник, стиральная машина, печь, плита, вытяжка, посудомоечная машина); ***Полный комплекс мебели и ЖК-телевизор.
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