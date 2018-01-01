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Жилой комплекс Новый проект с инфраструктурой в Верхней Обе

Каракокали, Турция
от € 133,000
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Жилой комплекс Новый проект с инфраструктурой в Верхней Обе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 54 до 156 м2.Расстояние до моря 1900 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с инфраструктурой в Верхней Обе
Каракокали, Турция
от € 133,000
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами. Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах. Новый аэропорт Стамбула находится в нескольких минутах ходьбы от проекта, что увеличивает его стоимость недвижимости и инвестиций. Потрясающий вид на озеро Кукукчекмеце, долины, плато и ручьи, окружающие территорию проекта. Адаптируемые предложения рассрочки с готовыми документами, которые соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Апартаменты с захватывающим видом на море
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта высококачественная квартира на первой линии имеет отличное месторасположение, например, всего в 150 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара. Эти роскошные умные дома  в Алании, расположены на берегу моря в районе Махмутлар. Вокруг есть отели, недавно построенные апартаменты и магазины под квартирами.  Апартаменты площадью 64 м2 состоят из 1 спальни, 1 ванной комнаты, гостиной с открытой кухней и большой террасы. Просторная светлая гостиная с обеденной зоной, выход на большую террасу с большой алюминиевой раздвижной дверью с двойным остеклением. Из гостиной и с террасы открывается чудесный вид на море. Наслаждайтесь любимыми напитками, любуясь лучшим видом на Аланью, море, пляж и крепость Аланьи. Сидя в гостиной, вы можете наблюдать за прекрасным Средиземным морем из больших окон, пока пьете кофе.  Большие окна делают квартиру светлой и просторной с обильным дневным светом. В комплексе есть система «умный дом», с помощью которой вы можете управлять всем домом с помощью мобильных устройств.  Расположение этого комплекса на берегу моря является непревзойденным и уникальным. На рынке нет ни одного объекта недвижимости лучше этого. 20 метров до пляжа, 150 метров до центра, социальные удобства, такие как пешеходная дорожка, барбекю, фитнес-центр на пляже, все, что вам нужно, находится в нескольких минутах ходьбы. Система умного домаНагражден премией Luxury lifestyleВодная горкаШумо- и теплоизоляцияКрытый и открытый бассейнСпа центр Непревзойденное расположениеСистема «Умный дом»Высочайшее качество на рынкеПолностью меблирована 
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