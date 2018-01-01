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Жилой комплекс Новый масштабный проект в зеленом районе Алании - Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 108,779
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Жилой комплекс Новый масштабный проект в зеленом районе Алании - Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51 до 130 м2.Расстояние до моря 900 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал. Район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсалларе есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новый масштабный проект в зеленом районе Алании - Авсаллар
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в привилегированном месте на самой высокой вершине азиатского Стамбула, откуда открывается волшебный вид на Мраморное море, Босфор и Принцевы острова. Область проекта является одним из наиболее известных коммерческих районов в Стамбуле, азиатской стороне, которая включает в себя крупные бренды и коммерческие комплексы. Существует жизненно важная транспортная сеть, связывающая район с наиболее значительными крупными центрами города, а также множество услуг и государственных учреждений. Доступны различные варианты оплаты, наличными или частями, с готовым документом о праве собственности, который соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.

Концепция дома по наследству с прероди и жизню в уютном крае города. Демирташ предоставляет свами жителийшие князи, рогош развитую город. Каждай может наи по душе то, что ему близко!

В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.

На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная система и инфраструктура города, дае не протекида! Код в доме, смета камера видеонаблум опост.

 
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!

Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!

  • Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
  • Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.

 

ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:

  • Масштабной инфраструктурой комплекса
  • Пляжем с пологим входом
  • Видом на Торосские горы и море
  • Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка

 

К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:

  • ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
  • ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
  • ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2

 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Объекты под открытым небом:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Детский бассейн
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр
  • Зоны для прогулок и пробежек
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр под открытым небом
  • Кафетерий
  • Теннисный корт
  • Зона парковки автомобилей

Крытая инфраструктура:

  • Стойки регистрации
  • Вестибюль
  • Ресторан
  • Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
  • Гостевые дома

Бизнесс — зона:

  • Конференц-залы
  • Бизнес-номера
  • Конференц-зал
  • Лаундж зона
  • Офис продаж
  • Библиотека

Спа-зона:

  • Закрытый бассейн,
  • Кафетерий
  • Фитнес-центр
  • Витаминный бар
  • Массажные кабинеты
  • Турецкие бани
  • Русская баня!!!
  • Паровая комната
  • VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)

Игровая зона:

  • Кафетерия-Бар
  • Комнаты для хобби
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Кинозалы
  • Play Station и игровая комната

Торговая зона:

  • Рынок
  • Аренда автомобилей
  • Прачечная
  • Парикмахер
  • Врач

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

  • ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

 

Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.

 

О районе:

Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.

Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.

Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.

 

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