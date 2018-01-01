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Жилой комплекс Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара

Махмутлар центр, Турция
от € 144,000
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Жилой комплекс Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара
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О комплексе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 49 до 203 м2.Расстояние до моря 500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от € 144,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры класса Люкс
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Рады предложить вам новый инвестиционный проект от крупного застройщика города Алания в самом европейском районе Оба. Комплекс будет состоять из 5 малоэтажных блоков. ЖК начал свое строительство, завершение которого запланировано на ноябрь 2024 года. Внутренняя инфраструктура комплекса насколько обширная, что ей позавидует 5* отель. Расстояние до моря составит не более 1400 метров.

На продажу выставлены квартиры разных планировок:

1+1 от 57-60м2

2+1 от 94-115м2

3+1 от 125м2

4+1 от 162-175м2

В каждой квартире предусмотрено система умный дом, теплый пол и электрические ролл шторы.

Спешите приобрести квартиру Вашей мечты на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 176 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым воздухом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть больницы, поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от строящегося проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Жилой Комплекс строится на общей площади 1468 м² в окружении панорамных видов на природу. Для того, чтобы приятно провести время, в комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка.
Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Алании и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Общее количество квартир 21, планировок 1+1 и 2+1. Завершение строительства запланировано на январь 2023 г.
Первоначальный взнос 40 %, возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

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