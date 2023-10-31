Жилой комплекс Новый бутик-проект в 300 м от пляжа района Каргыджак

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2023

Жилой комплекс Nordic Art

Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна.

Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART.

Расстояние до района Махмутлар: 300 м

Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия

Преимущества

Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property.

Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном.

Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии.

Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое.

Высокие потолки - 3 м

Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации.

Подогрев пола в санузлах уже включен в цену.

В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости.

Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023

Из каждой квартиры открывается вид на море

Характеристики квартир

В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:

Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль

Высокие потолки

Стальные входные двери с тройной степенью защиты

Ламинированные межкомнатные двери

Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка

Покрытие стен: моющаяся краска

Кухонный гарнитур: МДФ

Столешница и кухонный фартук из натурального камня

Высококачественная сантехника в санузлах

Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате

Душевые кабины

Проточный электрический водонагреватель

Подогрев полов в санузлах

Инфраструктура