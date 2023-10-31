  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый бутик-проект в 300 м от пляжа района Каргыджак

Жилой комплекс Новый бутик-проект в 300 м от пляжа района Каргыджак

Akarca, Турция
от € 161,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый бутик-проект в 300 м от пляжа района Каргыджак
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 106 м2.Расстояние до моря 300 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи широкие песчано-галечные с комфортным берегом и красивыми окрестностями.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современный проект в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Квартиры премиум класса в районе Оба
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый бутик-проект в 300 м от пляжа района Каргыджак
Akarca, Турция
от € 161,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.

Резиденция состоит из двух высотных зданий и располагает спа, крытыми и открытыми бассейнами, фитнес-центром, ресторанами.

Преимущества

Гарантированный доход в течение 20 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в деловом районе, рядом с центром города и основными автомагистралями, в 30 минутах от аэропорта Стамбула.

  • Автомагистраль Е-80 - 5 минут езды
  • Новая станция метро - 100 метров
  • Крупный торговый центр и бизнес-парк - 4 км
  • Новый аэропорт - 30 км
  • Исторический центр Фатих - 20 км
Многоквартирный жилой дом Nordic Art
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nordic Art

Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна.

Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART.

  • Расстояние до района Махмутлар: 300 м

  • Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property.
  • Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном.
  • Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии.
  • Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое.
  • Высокие потолки - 3 м
  • Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации.
  • Подогрев пола в санузлах уже включен в цену.
  • В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости.
  • Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023
  • Из каждой квартиры открывается вид на море

Характеристики квартир

В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:

  • Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль
  • Высокие потолки
  • Стальные входные двери с тройной степенью защиты
  • Ламинированные межкомнатные двери
  • Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка
  • Покрытие стен: моющаяся краска
  • Кухонный гарнитур: МДФ
  • Столешница и кухонный фартук из натурального камня
  • Высококачественная сантехника в санузлах
  • Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате
  • Душевые кабины
  • Проточный электрический водонагреватель
  • Подогрев полов в санузлах

Инфраструктура

  • NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Бильярд
  • Сауна
  • Турецкая баня (хамам)
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Лобби
  • Детская игровая комната
  • Ресторан
  • Крытый паркинг
  • Места для хранения
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Генератор
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 73,5 до 247 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Realting.com
Перейти