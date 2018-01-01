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Жилой комплекс Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья

Akarca, Турция
от € 106,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 126 м2.Расстояние до моря 800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья
Akarca, Турция
от € 106,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Роскошный ЖК в живописном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания.В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 51 до 194,5 м2.Расстояние до моря 2600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. Центр Алании и район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, зато в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Жилой Комплекс для комфортной жизни
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию современный жилой комплекс, удачно расположенный в курортном районе Алании - Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции. Резиденция состоит из двух 5-ти этажных зданий, где представлены 2-х, 3-х комнатные апартаменты, а также двухуровневые пентхаусы.
Комплекс будет сдан в январе 2024 года. Первоначальный взнос составляет 50 % от выбранной вами квартиры, остальное беспроцентная рассрочка до конца строительства.
В инфраструктуру комплекса будет входить: открытый бассейн с детской секцией, сад с цветами, пальмами и декоративными растениями, детская площадка, фитнес-зал и многое другое. Уход за территорией комплекса будет осуществляться дом управляющим.
Развитая инфраструктура данного района, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации - район Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 102 до 144 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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