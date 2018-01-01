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Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе

Akarca, Турция
от € 279,300
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Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 6,5+1.Площадь апартаментов от 123 до 272 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
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Застройщик: W Estates

Обзор:

Avrupa Konutlari - это специальное сооружение, расположенное между городом и лесом. Это развитие предназначено для людей, которые хотят сосуществовать с природой и жить в обстановке, покрытой соснами. Avrupa Homes стремится помогать людям, которые не ставят под угрозу свое счастье или счастье своих близких. Инвестируйте в свою независимость и дом, который делает вас счастливыми со всех сторон. 

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Удобный доступ к главной магистрали. 
  • На месте роскошные удобства. 
  •  Просторное открытое пространство.
  •  Подходит для гражданства.

Расположение:

Отель Avrupa Konutlari Camlivadi расположен в Кагитане, Стамбул, недалеко от автомагистрали ТЕА, очень оживленного района. Международные объекты, включая Мемориальную больницу и Коланскую международную больницу, находятся недалеко от резиденции. Ближневосточный университет, Американский университет и Университет Босфора являются одними из самых близких международных университетов. Отель Maslak находится всего в 3 минутах езды от станции Avrupa Konatlari в центре Стамбула, а ближайшая автобусная остановка, станция метро Mecidiyekoy и станция Kagithane - все в 5 минутах езды.

Расстояния:

 

  • Одна минута от шоссе ТЕА; две минуты от Хаварая ( Монорельс ); и две минуты от Vadi Istanbul Mall. 
  • 5 минут от моста ФСМ. 
  • 25 минут от аэропорта Стамбула. 
  • 3 минуты от Маслака.

Цены и доступность:

1 + 1 имеет размер 105 м2 и начинается с 650 000 долларов США. 

2 + 1 с размером 103 м2 и начальными затратами в США $ 694 000. 

Цены на 3 + 1, площадью 172 м2, начинаются с 926 000 долларов США. 

4 + 1 с размером 207 м2 и ценой, начинающейся с 1,266 000 долларов США. 

5 + 1 - это здание площадью 239 м2 с ценами, начинающимися с 1,565,000 долларов США.
Резиденция Modern Family concept With Stunning Sea view
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.
Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.
Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды. 

Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной. 
Услуги включены:

- Бассейн 
- Детская игровая площадка
- Специальная пешеходная дорожка
- Крытый бассейн
- Фитнес-центр
- сауна
- Паровая комната
- Баскетбол и футбольный корт
- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Метробус находится в 5 минутах езды
- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды
- TEM Link Road находится в 3 минутах езды
- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды
- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды
- Догский колледж находится в 8 минутах езды
- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды
- Марина в 4 минутах езды
- Аэропорт находится в 20 минутах езды
- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды
- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды
- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды

 
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Кристал Парк в Алании - чудесный комплекс в непревзойденном месте с полным набором услуг. Апартаменты комплекса Кристал Парк находятся в 50 метрах о крупного тогргового центра Аланиум и в 1 км. от центра поселка Оба. Комплекс состоит из 4 современных зданий и имеет общую площадь 1204 кв. м. ,185 квартир и расаположен на 4 кварталах. В комплексе есть квартиры с одной,двумя и тремя спальнями с красивым оформлением и современным дизайном. Удобное расположениеПодсветка на все территории комплекса4 Современных здания  КонсьержГенераторWI-FIКондиционеры в каждой комнатеВодонагреватель Бассейн Сауна Кинотеатр Детская комната Фитнес Боулинг Тенисный корт Ресторан
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