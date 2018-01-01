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Жилой комплекс Prime Botanic Residence

Махмутлар центр, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Prime Botanic Residence
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О комплексе

Небольшой новый комплекс в Махмутларе недалеко от центра городаНовый проект - Prime Botanic Residence - представляет собой небольшой бутик-проект на 32 квартиры с огражденной территорией и инфраструктурой для жильцов, обладает выгодным расположением в центральной части Махмутлара.Комплекс расположен в 700 метрах от центра района и площади субботнего рынка, и всего в 20 м от школы. Расстояние до моря 1100 м по центральному бульвару Menderes.Рядом строится много новых комплексов, расширяется дорога в сторону гор. Перспективная локация, активно застраиваемая часть Махмутлара. Сейчас плотность застройки небольшая, много зелени, садов. В проекте представлены квартиры разных планировок: 1+1 и пентхаусы 2+1 площадью от 49,5 до 103,2 м2.Социальная инфраструктура на территории дома: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, комната отдыха, фитнес-зал, игровая комната, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения.Предусмотрена рассрочка платежа до окончания строительства с первым взносом от 40%. Строительство завершится в июне 2024 года.Недвижимость в Махмутларе бутикового формата со всеми социальными зонами, но при этом с небольшим количеством квартир.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Prime Botanic Residence
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный жилой комплекс с богатой инфраструктурой, состоящий из двух жилых блоков, расположен таким образом, что большая часть квартир смотрит на инфраструктуру комплекса.  Проект расширяет возможности вашей квартиры, предоставляя дополнительное пространство для работы, отдыха, дружеского общения и воспитания детей на территории комплекса, так как на первом  этаже и территории планируется размещение значимой инфраструктуры, такой как: крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, джакузи, парковка, детская площадка.  Из инфраструктуры в радиусе километра работают школа, колледж, лицей, детский сад, магазины, супермаркеты и кафе, а всего в паре километров от комплекса чистый песчанный пляж.  Крытый бассейн Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Джакузи Кафетерий Интернет на всей территории комплекса Охрана  Видеонаблюдение Парковка Спутниковое телевидение Детская площадка Генератор Лифт Сдача комплекса в эксплуатацию планируется в феврале 2022 года.
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