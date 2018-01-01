Жилой комплекс Prime Stone Residence

Каргыджак, Турция

Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой и панорамным видом на средиземное море.

Дом располагается в экологически чистом районе Каргыджак всего в 250 от моря. При строительстве комплекса используются высокие стандарты качества, современные технологии и экологически чистые материалы.

Каргыджак – спокойный район в окружении хвойных лесов, расположен на побережье Средиземного моря у подножья Торроских гор, в 25 км от аэропорта, в 3 км от центра Махмутлара и в 15 км от исторического центра Аланьи. В последние годы Каргыджак стал очень популярным среди иностранных покупателей.

Жилой комплекс состоит из одного 6 этажного блока, в котором будут размещены 55 квартир различной планировки, площадью от 63 до 262 кв.м. Квартиры с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями. В том числе дуплексы на 1-2 этажах и пентхаусы на 6-7 этажах. Идеальный вариант для тех кто ценит роскошь и комфорт в повседневной жизни.

Инфраструктура комплекса: открытый бассейн, аквапарк, детский бассейн, крытый бассейн с подогревом, сауна, хамам, джакузи, комната массажа, фитнес зал, кинотеатр, крытая парковка, теннисный корт, детская игровая площадка, зона для барбекю, центральная система очистки воды, бильярд, генератор, система видеонаблюдения и охрана 24/7.

Так же в каждой квартире будут установлены электрические жалюзи, система видеодамофона, теплые полу в ванных комнатах и проточный водонагреватель.