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Жилой комплекс Prime Stone Residence

Аланья, Турция
от € 128,000
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Жилой комплекс Prime Stone Residence
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О комплексе

Prime Stone - новый проект в Газипаше c отличной локациейЖилой комплекс находится в районе Pazarcı в 150 м от главной улицы, которая ведет к центру города и пляжу Селинус. Расстояние до моря и центра города одинаковое - 1,4 км.В першей доступности много магазинов, ресторанов и кафе. Также недалеко набережная реки, недавно обустроенная муниципалитетом и засаженная фруктовыми деревьями. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7.В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1.Пляж в Газипаша отличается широкой береговой линией и отсутствием оживленной трассы D-400 вдоль моря. В Газипаша мало отелей, здесь нет большого потока туристов, при этом много красивых мест для отдыха — бухты в скалах, уникальный пляж с каменными бассейнами. В Газипаша выращивают фрукты и овощи, здесь чистая экология и нет вредных производственных предприятий.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Prime Stone Residence
Аланья, Турция
от € 128,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 180 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Жилой комплекс Комплекс класса люкс с инфраструктурой 5 * оте
Каргыджак, Турция

Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой и панорамным видом на средиземное море.

Дом располагается в экологически чистом районе Каргыджак всего в 250 от моря. При строительстве комплекса используются высокие стандарты качества, современные технологии и экологически чистые материалы.

Каргыджак – спокойный район в окружении хвойных лесов, расположен на побережье Средиземного моря у подножья Торроских гор, в 25 км от аэропорта, в 3 км от центра Махмутлара и в 15 км от исторического центра Аланьи. В последние годы Каргыджак стал очень популярным среди иностранных покупателей.

Жилой комплекс состоит из одного 6 этажного блока, в котором будут размещены 55 квартир различной планировки, площадью от 63 до 262 кв.м. Квартиры с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями. В том числе дуплексы на 1-2 этажах и пентхаусы на 6-7 этажах. Идеальный вариант для тех кто ценит роскошь и комфорт в повседневной жизни.

Инфраструктура комплекса: открытый бассейн, аквапарк, детский бассейн, крытый бассейн с подогревом, сауна, хамам, джакузи, комната массажа, фитнес зал, кинотеатр, крытая парковка, теннисный корт, детская игровая площадка, зона для барбекю, центральная система очистки воды, бильярд, генератор, система видеонаблюдения и охрана 24/7.

Так же в каждой квартире будут установлены электрические жалюзи, система видеодамофона, теплые полу в ванных комнатах и проточный водонагреватель.
Жилой комплекс Масштабный ЖК премиум-класса в 100 м от песчаных пляжей и лазурного моря
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 58 до 165 м2.Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи широкие песчано-галечные с комфортным берегом и красивыми окрестностями.
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