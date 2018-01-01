Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Авсалларе

Махмутлар центр, Турция

Sfera residence 12 этажный комплекс на второй береговой линии в самом начале района Махмутлар, Алания. Возводился с использованием новейших материалов и технологий. Район в 7 км от центра Алании и ее исторической части, всего в 20 минутах езды на общественном транспорте, остановки находятся рядом с домом. Комплекс расположен на центральной улице, в тихом районе, а это значит все магазины, аптеки, кафе и рестораны, детские парки в пешей доступности от вас. Два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный рынок, где вы сможете купить свежие овощи, фрукты и разные сельские продукты. Благодаря развитой инфраструктуре, вы почувствуйте комфорт пятизвездочного отеля прямо у себя в доме. 1+1 квартиры 83 м2; 2+1 квартиры 112 м2; 3+1 пентхаусы 185 - 245 м2. С кондиционерами в каждой комнате, встроенной кухонной мебелью, акриловыми кухонными столешницами, полами из керамогранита, встроенными шкафами в прихожей, а так же со светильниками и люстрами в каждой комнате. открытый бассейнзимний крытый бассейнсаунапароваяхамамспортивный залдетская площадкаигровая комната для детейТВ комнаталобби с ресепшеномгенераторпарковка