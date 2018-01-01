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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Авсалларе

Авсаллар, Турция
от € 115,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Авсалларе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 60 до 122 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густым, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет, и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год.  •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Sfera residence 12 этажный комплекс на второй береговой линии в самом начале района Махмутлар, Алания. Возводился с использованием новейших материалов и технологий. Район в 7 км от центра Алании и ее исторической части, всего в 20 минутах езды на общественном транспорте, остановки находятся рядом с домом. Комплекс расположен на центральной улице, в тихом районе, а это значит все магазины, аптеки, кафе и рестораны, детские парки в пешей доступности от вас. Два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный рынок, где вы сможете купить свежие овощи, фрукты и разные сельские продукты. Благодаря развитой инфраструктуре, вы почувствуйте комфорт пятизвездочного отеля прямо у себя в доме. 1+1 квартиры 83 м2; 2+1 квартиры 112 м2; 3+1 пентхаусы 185 - 245 м2. С кондиционерами в каждой комнате, встроенной кухонной мебелью, акриловыми кухонными столешницами, полами из керамогранита, встроенными шкафами в прихожей, а так же со светильниками и люстрами в каждой комнате. открытый бассейнзимний крытый бассейнсаунапароваяхамамспортивный залдетская площадкаигровая комната для детейТВ комнаталобби с ресепшеномгенераторпарковка
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 53 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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