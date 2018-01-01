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Жилой комплекс Новые апартаменты с отельной инфраструктурой в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 199,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты с отельной инфраструктурой в Стамбуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 5+1, 5+2.Площадь апартаментов от 85,58 до 297,83 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом VIP PANORAMA
Мерсин, Турция
от € 72,095
57–89 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин

Предлагаем вашему вниманию Новый Инвестиционный проект VIP PANORAMA

VIP PANORAMA комплекс класса люкс в районе Мезитли (Тедже)

• цена от застройщика

• рассрочка 0% на 9 мес.

• первый взнос 50%

• сопровождение сделки

• послепродажный сервис

Особенности проекта:

Большая территория 7626 м².

Аквапарк

Беседки для отдыха

спортивная площадка

детская площадка

зоны отдыха

открытый большой бассейн

электрогенератор

Газифицирован

Открытый автопарк

видеонаблюдение 24/7

ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школы, банки, остановки общественного транспорта.

До Mersin Marina всего 25 мин. на общественном транспорте.

До университета 45 мин. На общественном транспорте

До остановки общественного транспорта 3 минуты

Стоимость:

• 1+1 от 63.000€ (54 м²)

• 1+1 от 62.000€ (52 м², 57 м², 58 м²)

• 2+1 от 87.000€ (72 м²)

• 2+1 от 101.000€ (89 м²)

Срок сдачи: июнь 2023г.

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Резиденция Роскошные лофты в исторической части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.  

Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1. 

Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания. 

Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн. 

Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
Жилой квартал New Apartments and Penthouses in Alanya Kestel
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новые квартиры на продажу в Алании расположены в Кестеле. Район Кестель - это недавно развитый район с высококачественным жилым комплексом. Государственный университет Алании расположен в Кестеле с кафедрой архитектора, инженерии и бизнеса. Новые апартаменты в Кестеле, Алания, недалеко от пляжа. Эти новые апартаменты в Кестеле, Алания, находятся всего в 150 метрах от пляжа. Кестель выделяется своей элитой и современной жизнью. Благодаря чистым улицам, банановым садам, современным ресторанам, кафе и пляжам, Kestel предлагает комфортную жизнь. Этот элегантный отель находится вдали от шума, но недалеко от всех социальных удобств, всего в 150 метрах от пляжа, супермаркетов, автобусной остановки, пляжная прогулочная дорожка В комплексе есть все, что вы ожидаете от дома для отдыха, например, бассейн на лето, крытый бассейн на зиму, турецкая баня, финская сауна, массажный кабинет, когда вам нужно отдохнуть, фитнес, небольшое кафе, когда вам нужен холодный напиток в жаркое лето, и детская площадка. Эти элегантные апартаменты в Алании Кестель имеют большие стеклопакеты с алюминиевой рамой, которые обеспечивают обильный дневной свет, высококачественную плитку на полу, высококачественный встроенный кухонный шкаф, душевые кабины, стальная входная дверь и многое другое Доступные апартаменты в комплексе Алания, КестельКомплекс состоит из двух 4-х этажных зданий с 55 квартирами в общей сложности. 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1 квартиры доступны в комплексе. Все квартиры имеют американскую кухню и большие террасы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Базовой квартирой Алании Недвижимость от 00905339638640 
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