  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Prime Garden Residence

Жилой комплекс Prime Garden Residence

Каракокали, Турция
от € 125,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Prime Garden Residence
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Prime Garden Residence – уютный комплекс в окружении садов в самом развитом районе ОбаКомплекс представляет собой шестиэтажный дом с огражденной территорией. На первом этаже находятся социальные зоны. Компактный новый проект на 24 квартиры планировками 1+1, двухуровневые 2+1 (на последних этажах) и двухуровневые 3+1 (на первых этажах). Площадь апартаментов от 50 до 127 м2. С квартир открываются отличные виды на горы, море, крепость, сады.В комплексе представлена следующая инфраструктура: открытый бассейн, хаммам, сауна, спортзал, детская площадка, спутниковое TV, камеры видеонаблюдения, электрогенератор.Завершение строительства: март 2024.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.На реке река Оба Чай обустроена красивая набережная. В Оба работает боулинг, есть волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, теннисные корты. По понедельникам проходит большой фермерский рынок в районе Metro.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК на заврешающей стадии строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал Эксклюзивные апартаменты 2+1 в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Авджылар, Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Prime Garden Residence
Каракокали, Турция
от € 125,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности. Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства. Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белградский лес. Высокая инвестиционная ценность комплекса, поскольку он примыкает к инфраструктурным проектам. Рядом со станцией метро и городскими автомагистралями, что позволяет легко добраться до города. Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбуле на лоне природы. Квартиры с большими площадями, которые удовлетворяют потребности малых и больших семей.
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.
Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км.
На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.

Realting.com
Перейти