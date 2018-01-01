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Жилой комплекс Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула

Akarca, Турция
от € 343,500
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Жилой комплекс Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 367 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула
Akarca, Турция
от € 343,500
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Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Чекмекёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 80,5 до 266,07 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мираНедвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Жилой Комплекс с видом на природу в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Жилой Комплекс расположен в районе Авсаллар на дороге аэропорта Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни хоть и хватает, но на первый план район выходит своей природой и чистым воздухом. Это экологический район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний, в шаговой доступности от представленного проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект состоящий из 2 блоков и 91 квартиры, предлагает квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 в качестве жилых помещений.
В инфраструктуру комплекса входят: крытый зимний бассейн, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, парная комната, фитнес зал с тренажерами, комната отдыха, напольные уличные шахматы, детская площадка, игровая, бесплатный Wi-Fi, спутниковая система, видеонаблюдение, электрогенератор, парковка. Также предусмотрен шаттл сервис до пляжа для жильцов дома.
Завершение проекта запланировано на май 2023 года.
Жилой комплекс Квартиры с доступной городской инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома.

Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года.

Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.

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