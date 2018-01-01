Жилой комплекс Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2023

Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома.

Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года.

Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.