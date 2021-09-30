Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик

Махмутлар центр, Турция

от € 133,000

56–105 м² 5 квартир

Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией.

Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар.

Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут.

Расположение комплекса:

· Расстояние до моря – 650 м

· Расстояния до центра г. Алания – 11 км

· Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км

· Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км.

Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней

В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1.

Типы апартаментов:

1+1 от 56 м2

2+1 от 74.5 м2

2+1 с отдельной кухней от 106 м2

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Закрытый подогреваемый бассейн

Беседки и зона отдыха на открытом воздухе

Мини - водопад

Витаминный бар

Фитнес на открытом воздухе

Шахматная площадка

Сауна

Паровая комната

Солевая комната

Детская игровая комната

ТВ комната

Фитнес – зал

Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис

Велосипедная и беговая дорожка

Зеленый сад на территории

3 лифта

Электрогенератор

Система видеонаблюдения 24/7

Консьерж

Парковка для машин

Велопарк

В стоимость квартиры входит:

· Входная стальная дверь

· Межкомнатные двери выского качества

· Кухонный гарнитур с гранитной столешницей

· Напольное покрытие – керамическая плитка

· Стены покрашены экологической краской

· Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль

· Окна из высококачественного ПВХ.

· Основное и точечное освещение

· Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной

· Выводы под кондиционеры

· ТВ кабель

· Электрические розетки во всех комнатах и на балконах

Дата начала строительства: 30-09-2021

Дата окончания строительства: 30-03-2023