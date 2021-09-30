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Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик

Akarca, Турция
от € 288,750
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Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры и виллы в Стамбуле – район Пендик. В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 2+1, 3+1, 4+1, 4+2, а также виллы 5+1. Площадь апартаментов от 118 до 286 м2, вилл - от 381 до 413 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Akarca, Турция
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Другие комплексы
Жилой комплекс Comfort
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от € 133,000
56–105 м² 5 квартир
Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией.

Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар.

Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут.

Расположение комплекса: 

·        Расстояние до моря – 650 м

·        Расстояния до центра г. Алания – 11 км

·        Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км

·        Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км. 

Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней

 

В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1.

Типы апартаментов: 

1+1 от 56 м2

2+1 от 74.5 м2

2+1 с отдельной кухней от 106 м2

 

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Закрытый подогреваемый бассейн

Беседки и зона отдыха на открытом воздухе

Мини - водопад

Витаминный бар

Фитнес на открытом воздухе

Шахматная площадка

Сауна

Паровая комната

Солевая комната

Детская игровая комната

ТВ комната

Фитнес – зал

Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис

Велосипедная и беговая дорожка

Зеленый сад на территории

3 лифта

Электрогенератор

Система видеонаблюдения 24/7

Консьерж

Парковка для машин 

Велопарк

В стоимость квартиры входит: 

·        Входная стальная дверь

·        Межкомнатные двери выского качества

·        Кухонный гарнитур с гранитной столешницей 

·        Напольное покрытие – керамическая плитка

·        Стены покрашены экологической краской

·        Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль

·        Окна из высококачественного ПВХ.

·        Основное и точечное освещение

·        Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной

·        Выводы под кондиционеры

·        ТВ кабель

·        Электрические розетки во всех комнатах и на балконах 

Дата начала строительства: 30-09-2021

Дата окончания строительства: 30-03-2023
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс на побережье
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2024

Комплекс уникален благодаря своему выгодному расположению в Окурджаларе-Аланья, он расположен там, где расположено большинство роскошных 5-звездочных отелей, в центре этого района и всего в 3 минутах ходьбы от песчаного местного пляжа.

Всего в 20 метрах от комплекса находятся почтовое отделение, рестораны, магазины, мясные лавки, аптека и еженедельный рынок по вторникам, где вы можете купить фрукты и овощи у местных фермеров.

На берегу моря расположены рестораны с отличным выбором блюд и напитков.
Всего в 200 м от комплекса находится великолепная парковая зона, где есть как баскетбольно-теннисный корт, так и футбольная площадка, места для отдыха и тренажеры для занятий спортом, которыми можно пользоваться бесплатно, а также всего в 5 минутах ходьбы расположен один из самых больших и новейших аквапарков Алании.

Большинство апартаментов комплекса будут иметь вид на море со второго этажа и большой выбор удобств на территории, включая: лрасивый ландшафтный сад с тропическими цветами и деревьями, павильон для релаксации и отдыха, большой открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, детский бассейн, бар у бассейна, беседка, крытая и открытая игровая площадка для детей, игровая комната для взрослых, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха, фитнес-центр, электрический водонагреватель, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, генератор энергии, центральная телевизионная спутниковая система.

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