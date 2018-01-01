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Жилой комплекс Exodus Panorama Residence Istanbul

Akarca, Турция
от € 228,000
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Жилой комплекс Exodus Panorama Residence Istanbul
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О комплексе

Новый жилой комплекс линейки Exodus в живописной локации СтамбулаМногоэтажный жилой комплекс Exodus Panorama с инфраструктурой курортного типа будет построен вблизи всей социальной инфраструктуры района Картал.Удобное расположение проекта – близость аэропорта, больницы, метро, парков для отдыха и пикника, озеро, леса, яхт клуб и удобная дорожная развязка, позволяют наслаждаться жизнью в соседстве с природой и не пропускать активный городской ритм.В проекте представлены апартаменты различных типов и планировок: линейные квартиры 3+1, пентхаусы 2+1 и 4+1, квартира-лофт, трехэтажная квартира 3+1 на последнем этаже. Все комнаты правильной прямоугольной формы, что позволяет наиболее эргономично использовать пространство.Комплекс предлагает собственникам богатую социальную инфраструктуру: открытый бассейн, баскетбольная и волейбольная площадка, детская игровая площадка, зеленая территория, спортивный зал, SPA-центр, VIP турецкий хаммам, кинотеатр, ресторан/кафе, хобби-комната, художественная студия, комната для переговоров, детский клуб, комната для ухода за детьми, крытая парковка, камеры видеонаблюдения, Wi-Fi на территории, электрогенератор.Строительство комплекса началось в декабре 2022, завершение проекта — июнь 2025. Доступна беспроцентная рассрочка от застройщика до окончания строительства с первоначальным взносом от 25%.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Exodus Panorama Residence Istanbul
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Резиденция ANT ORIGIN HILL
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Застройщик: EOS Turkey Property

ANT ORIGIN HILL расположен в самом центральном районе Стамбула Бомонти с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством и премиальностью Fraser Place вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и максимальным комфортом. 

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