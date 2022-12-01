Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном районе Умрание

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2025

Первый в Турции жилой комплекс с уникальной экосистемой расположился в самом центре района Топкапы, европейской части Стамбула.

Проект состоит из 16 жилых блоков, от пяти до пятнадцати этажей каждый. Всего 1441 квартира, планировками от 1+1 до 5+1. От 78 до 232 кв.м. В каждой квартире есть либо балкон, либо терраса, либо сад.

Объект строится с использованием натуральных, экологически чистых материалов. Отдельно отметим нетипичную высоту потолков - 3.05м. Что визуально добавляет пространства и “воздуха”. Также как и раздвижные стеклянные межкомнатные двери.

Район Топкапы - историческое сердце Стамбула. Жилой комплекс окружен медицинскими и образовательными учреждениями, торговыми и бизнес центрами. Близость к остановкам общественного транспорта - еще один весомый плюс.