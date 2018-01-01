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Жилой комплекс Жилой проект в одном из центральных районов европейской части Стамбула

Akarca, Турция
от € 450,000
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Жилой комплекс Жилой проект в одном из центральных районов европейской части Стамбула
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1. Площадь апартаментов от 90 до 95 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Жилой проект в одном из центральных районов европейской части Стамбула
Akarca, Турция
от € 450,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Комплекс класса Люкс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 11 блоков из них 4 многоквартирных и 7 вилл с таунхаусами. Богатая инфраструктура комплекса: шатл бас до моря, открытый/закрытый бассейн, открытая/закрытая парковка, центральное спутниковое телевидение, детская площадка, закрытая детская игровая, хамам, сауна, фитнес зал, кинотеатр, соляная комната, комната отдыха.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 2200 метров.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2024

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Проект находится в районе Паяллар, расположенный на огромной площади 6800м2, в продаже имеются апартаменты планировок: 1+1, 2+1 и дуплексов 3+1. Это сложная структура, построенная как единое целое, с жилыми помещениями, тренажерным залом, парковкой и поистине роскошной инфраструктурой. Еще одна особенность, которая делает проект привилегированным, заключается в том, что проект расположен с возможностью обеспечить всем жителям комплекса восхитительные виды. Все квартиры в проекте выходят окнами на завораживающие Средиземноморские пейзажи. Расстояние до моря составит 2.5 км, для удобства жителей предусмотрен пляжный сервис.
Старт проекта: ноябрь 2022г., завершение строительства декабрь 2024г.

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