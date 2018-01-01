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Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане

Akarca, Турция
от € 263,671
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Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 80,59 до 112,96 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.

Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром.

Окончание строительства - конец 2022 года.

Преимущества

Высокий арендный потенциал.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из центральных районов города, рядом с мостами.

Ближайший ресторан - 15 минут езды

Ближайший отель - 4 минуты езды

Площадь Таксим - 14 минут езды

Ближайшая аптека - 10 минут езды
Жилой комплекс Жилой Комплекс в уютном районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.
Комплекс расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее. Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной
инфраструктуры: 300 м, расстояние до моря 800 метров. Строительство началось в сентябре 2021года, завершение строительства запланировано на август 2023 года.
На продажу выставлены квартиры планировок: 2+1 (с двумя спальнями) и 4+1 (двухуровневые апартаменты с четырьмя спальнями).
Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56,2 до 116 м2. Расстояние до моря 370 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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