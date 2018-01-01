Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане

Авсаллар, Турция

Сдача в: 2023

Стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.

Комплекс расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее. Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной

инфраструктуры: 300 м, расстояние до моря 800 метров. Строительство началось в сентябре 2021года, завершение строительства запланировано на август 2023 года.

На продажу выставлены квартиры планировок: 2+1 (с двумя спальнями) и 4+1 (двухуровневые апартаменты с четырьмя спальнями).