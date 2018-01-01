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Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями

Akarca, Турция
от € 1,100,000
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Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 157 до 413 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с уникальным видом на Босфор и просторными помещениями
Akarca, Турция
от € 1,100,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1, общей площадью 45 м2. Расстояние до моря 450 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 890 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

В престижном районе Оба расположился жилой проект, который спланирован и разработан с хорошими деталями, которые удовлетворят владельцев недвижимости. Местоположение проекта- 1900 метров от бирюзового пляжа Алании и 1000 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого покупателя и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Проект состоит из 3 блоков, каждый по 4 этажа, всего 96 квартиры.

Типы квартир следующие:

-Квартиры с 1 спальней: 48 м2, 50 м2 и 54 м2

-Апартаменты с 2 спальнями (отдельная кухня): 90 м2, 100 м2 и 130 м2

-Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 80 м2 и 100 м2

-Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями на крыше: 115 м2, 145 м2 и 150 м2

Вы можете заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов.

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