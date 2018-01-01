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Жилой комплекс Новые апартаменты на продажу в азиатской части Стамбула

Akarca, Турция
от € 466,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты на продажу в азиатской части Стамбула
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 78 до 213 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира.Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты на продажу в азиатской части Стамбула
Akarca, Турция
от € 466,000
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Другие комплексы
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни. 

Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран.

Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü. 

Главные преимущества:

Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых.

Комплекс расположен в деловом центре Стамбула

Близость к основным транспортным артериям

Инновационный дизайн и архитектура

Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения.  

Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки  1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра. 

В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь.
Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расстояние до моря 470 m Расстояние до центра  3500 m Аэропорт Анталии 110 km Аэропорт Газипаша 40 km Расстояние до рынков 100 m Общественный транспорт 150 m   17 квартир 1 + 1 2 квартиры 1 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1  2 квартиры 2 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 дуплекс  2 квартиры 3 + 1 дуплекс             Бассейн    Зимний  бассейн    Фитнес    Лобби    Кафетерий    Комната отдыха    Туалеты и душевые    Сауна    Камеры безопасности    Внешнее освещение    Умный телефон для входа    Центральная спутниковая система    Генератор    Резервуар для воды и гидрофор    Система подогрева пола в ванных комнатах    Бытовая техника и кондиционер      
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом проекте - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2.Площадь апартаментов от 55 до 250 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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